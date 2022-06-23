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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ БАБУРИНЫМ

Новости Четверг, 23 июня 2022 14:35
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ БАБУРИНЫМ

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с российским политическим деятелем, кавалером ордена «Ахьдз-Апша»(«Честь и Слава») II и III степени, почетным гражданином Республики Абхазия, профессором Сергеем Бабуриным.  

Глава государства поздравил Сергея Бабурина с избранием иностранным членом Академии наук Абхазии и подчеркнул, что в республике помнят заслуги российского политика.

«Наш народ хорошо помнит те времена, когда голос Абхазии отождествлялся с Вашим именем. Вы были одним из тех, кто на всех площадках Российской Федерации громко говорили о проблемах нашей страны тогда, когда это не было принято. Мы благодарим Вас за поддержку, которую Вы нам оказывали на протяжении стольких лет, в Абхазии Вы всегда желанный гость», – отметил Аслан Бжания, приветствуя Сергея Бабурина. 

Сергей Бабурин поблагодарил президента за встречу. Он рассказал, что в этом году исполняется 30 лет с тех пор, как он впервые побывал в Абхазии.

«Имя Абхазии с трибуны Совета Европы мне впервые удалось произнести в конце 1992 года  на первой сессии. Тогда я продемонстрировал  игольчатые поражающие элементы, которые использовали против населения Абхазии, сказал об агрессии Грузии, для многих европейских депутатов это все было впервые. Им было не очень комфортно, несмотря на постоянное предвзятое отношение ко всему происходящему на постсоветском пространстве», – отметил Сергей Бабурин. 

Российский политический деятель   рассказал о том, что не был в Абхазии с 2011 года.

«Меня безусловно радует развитие в республике социальной инфраструктуры», – отметил он.

Бжания и Бабурин обменялись мнениями по ряду вопросов международной политики.

Сергей Бабурин преподнес главе государства памятные подарки.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 23 июня 2022 14:38

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