АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ БАБУРИНЫМ

«Наш народ хорошо помнит те времена, когда голос Абхазии отождествлялся с Вашим именем. Вы были одним из тех, кто на всех площадках Российской Федерации громко говорили о проблемах нашей страны тогда, когда это не было принято. Мы благодарим Вас за поддержку, которую Вы нам оказывали на протяжении стольких лет, в Абхазии Вы всегда желанный гость», – отметил Аслан Бжания, приветствуя Сергея Бабурина.



Сергей Бабурин поблагодарил президента за встречу. Он рассказал, что в этом году исполняется 30 лет с тех пор, как он впервые побывал в Абхазии.

«Имя Абхазии с трибуны Совета Европы мне впервые удалось произнести в конце 1992 года на первой сессии. Тогда я продемонстрировал игольчатые поражающие элементы, которые использовали против населения Абхазии, сказал об агрессии Грузии, для многих европейских депутатов это все было впервые. Им было не очень комфортно, несмотря на постоянное предвзятое отношение ко всему происходящему на постсоветском пространстве», – отметил Сергей Бабурин.



Российский политический деятель рассказал о том, что не был в Абхазии с 2011 года.

«Меня безусловно радует развитие в республике социальной инфраструктуры», – отметил он.



Бжания и Бабурин обменялись мнениями по ряду вопросов международной политики.



Сергей Бабурин преподнес главе государства памятные подарки.

Об этом сообщает сайт президента.