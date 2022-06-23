РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ЗАСТРЯЛИ В ПРОБКЕ НА ВЪЕЗДЕ В АБХАЗИЮ

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. Утром 22 июня на контрольно-пропускном пункте «Псоу» образовалась огромная очередь из туристов. Все они направлялись в Абхазию.



Информация появилась в соцсетях. Очевидцы написали, что большинство транспорта, который находился на КПП, – экскурсионные автобусы. Однако, судя по видеокадрам, присутствовало значительное количество и легковых автомобилей.

