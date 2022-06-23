РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ЗАСТРЯЛИ В ПРОБКЕ НА ВЪЕЗДЕ В АБХАЗИЮ
Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. Утром 22 июня на контрольно-пропускном пункте «Псоу» образовалась огромная очередь из туристов. Все они направлялись в Абхазию.
Информация появилась в соцсетях. Очевидцы написали, что большинство транспорта, который находился на КПП, – экскурсионные автобусы. Однако, судя по видеокадрам, присутствовало значительное количество и легковых автомобилей.
Напомним, что в 2021 году мэр Сочи уже поднимал вопрос о расширении контрольно-пропускного пункта и оптимизации схемы движения. 21 июня 2022 года власти Абхазии заявили, что в течении двух недель откроют дополнительный пропускной пункт.
https://kub-inform.ru/news/2022-06-22-rossiyskie-turisty-zastryali-v-probke-na-vezde-v-abkhaziyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop