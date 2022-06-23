В апреле этого года в библиотеке создан клуб молодых поэтов Абхазии под названием «Библиотека поэта».

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. В Государственной республиканской библиотеке для молодежи 24 июня, в 16:00 состоится Вечер поэзии .

Это второй по счету вечер в рамках работы этого клуба.

Планируется выступление абхазских поэтов, викторина в виде вопросов каждому из выступающих и музыкальная часть – между выступлениями поэтов.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия.

Библиотека находится по адресу: пр. Аиааира, 104.