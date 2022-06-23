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Абхазия Информ

БАТАЛ КОВЕ ОСУЖДЕН ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Четверг, 23 июня 2022 14:56
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БАТАЛ КОВЕ ОСУЖДЕН ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. Гагрским районным судом по результатам рассмотрения материалов уголовного дела, в отношении жителя с. Куланырхва, Гудаутского района, –  Кове Батала Львовича обвиняемого в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере (19,973 гр.), вынесен обвинительный приговор.

Согласно оглашенной вводной и резулятивной частей приговора, судом принято решение о переквалификаций действий осужденного Кове Б.Л. с ч. 3 ст. 224 УК РА (сбыт наркотических веществ, в особо крупном размере) на менее тяжкое обвинение – ч. 2 ст. 224 УК РА (сбыт наркотических веществ в крупном размере)  ввиду исключения из объема обвинения обнаруженных по месту жительства части наркотических средств. По мнению суда, обследование жилища при котором были обнаружены наркотические вещества в размере 18,587 гр. было проведено с нарушением законодательства.

По итогу, Кове Б.Л. признан виновным в незаконном сбыте наркотических веществ в крупном размере (1,386 грамм) и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400000 рублей в доход государства.

Одновременно с приговором, в адрес Министрества внутренних дел РА внесено частное постановление. Защита осужденного просила суд полностью оправдать Кове Б.Л. ввиду недоказанности обвинения, государственное обвинение запросило у суда срок в виде пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.

По получению сторонами полного текста приговора, Генеральной прокуратурой РА будет принято решение о внесении кассационного представления в Верховный суд РА.

Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 23 июня 2022 14:58

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