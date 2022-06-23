ГОЛОДОВКА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Глава правительства не мог назвать точной даты, когда цены на топливо будут снижены. Он рассказал о том, что делают власти, чтобы решить проблему, о письмах, направленных президентом Асланом Бжания руководству России.

Беседа с премьер-министром Александром Анкваб, который пришел на Площадь Свободы, где проходит акция протеста, длилась более полутора часов.

«Я не могу сказать, что вопрос с топливом будет решен завтра», – отметил он.

В свою очередь Джансух Адлейба обвинил премьер-министра в том, что он воспользовавшись своими должностными полномочиями, занимается успешно бизнесом.

«Имея определенный капитал, приобретаете нефтепродукты в России по минимальным ценам», – сказал Адлейба.

Премьер-министр отверг подобное обвинение в свой адрес, подчеркнув, что у него не было и нет бизнеса в Абхазии.

В ходе беседы поднимались и другие вопросы, касающиеся социального положения граждан, и в первую очередь ветеранов, роста цен на продукты питания, повышения цен на электроэнергию и газ, маленького размера пенсий и социальных пособий.

Просьбы вице-президента Бадры Гунба и премьер-министра Александра Анкваба прекратить голодовку хотя бы на время не возымели действия.

«Давайте сделаем перерыв. Возобновить акцию протеста никогда не поздно. Можно встретиться в конце следующей недели, и мы проинформируем вас о том, какие действия предпринимают власти для решения волнующей вас проблемы», – сказал Анкваб.

«Разговор с премьер-министром меня не убедил в том, что проблема, волнующая нас будет решена. Я продолжаю голодовку», - заявил Адлейба.

Под требованием к правительству о снижении цен на топливо собрано уже 8400 подписей.

Адлейба голодает уже 12-е сутки.