ГОЛОДОВКА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ.Акция голодовки будет продолжена, заявил Джансух Адлейба, требующий снижения цен на топливо.
Беседа с премьер-министром Александром Анкваб, который пришел на Площадь Свободы, где проходит акция протеста, длилась более полутора часов.
Глава правительства не мог назвать точной даты, когда цены на топливо будут снижены. Он рассказал о том, что делают власти, чтобы решить проблему, о письмах, направленных президентом Асланом Бжания руководству России.
«Я не могу сказать, что вопрос с топливом будет решен завтра», – отметил он.
В свою очередь Джансух Адлейба обвинил премьер-министра в том, что он воспользовавшись своими должностными полномочиями, занимается успешно бизнесом.
«Имея определенный капитал, приобретаете нефтепродукты в России по минимальным ценам», – сказал Адлейба.
Премьер-министр отверг подобное обвинение в свой адрес, подчеркнув, что у него не было и нет бизнеса в Абхазии.
В ходе беседы поднимались и другие вопросы, касающиеся социального положения граждан, и в первую очередь ветеранов, роста цен на продукты питания, повышения цен на электроэнергию и газ, маленького размера пенсий и социальных пособий.
Просьбы вице-президента Бадры Гунба и премьер-министра Александра Анкваба прекратить голодовку хотя бы на время не возымели действия.
«Давайте сделаем перерыв. Возобновить акцию протеста никогда не поздно. Можно встретиться в конце следующей недели, и мы проинформируем вас о том, какие действия предпринимают власти для решения волнующей вас проблемы», – сказал Анкваб.
«Разговор с премьер-министром меня не убедил в том, что проблема, волнующая нас будет решена. Я продолжаю голодовку», - заявил Адлейба.
Под требованием к правительству о снижении цен на топливо собрано уже 8400 подписей.
Адлейба голодает уже 12-е сутки.