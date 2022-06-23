ПАРЛАМЕНТ РЕКОМЕНДУЕТ КАБМИНУ ОТМЕНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. Сегодня под председательством Резо Зантария продолжилось заседание парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, где обсуждалась ситуация, связанная с ценообразованием на топливном рынке.

Рекомендовать Парламенту принять обращение к Кабинету Министров РА с требованием до 7 июля 2022 года принять срочные меры по обеспечению проведения эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов на территорию Абхазии по справедливым и экономически обоснованным ценам;

Рекомендовать Кабмину отменить постановление КМ от 1 марта 2022 года №18 «Об утверждении Порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок» в связи с неэффективностью метода регулирования, разработать новое Постановление с учетом всех замечаний парламентского комитета и представить в Парламент в течение двух недель;

В случае невыполнения Кабинетом Министров рекомендаций, изложенных в обращении Парламента, Парламент оставляет за собой право реагировать, в соответствии с законодательством Абхазии.