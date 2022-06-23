 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022

СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Митинг в Агудзере вдохновляет – наконец хоть кто-то начал реально сопротивляться повальной застройке абхазского побережья…
ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
июня 10 2022
ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ РЕКОМЕНДУЕТ КАБМИНУ ОТМЕНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Новости Пятница, 24 июня 2022 00:14
Оцените материал
(0 голосов)
ПАРЛАМЕНТ РЕКОМЕНДУЕТ КАБМИНУ ОТМЕНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ.Сегодня под председательством Резо Зантария продолжилось заседание парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, где обсуждалась ситуация, связанная с ценообразованием на топливном рынке.

По итогам заседания комитетом принято решение:

Рекомендовать Парламенту принять обращение к Кабинету Министров РА с требованием до 7 июля 2022 года принять срочные меры по обеспечению проведения эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов на территорию Абхазии по справедливым и экономически обоснованным ценам;

Рекомендовать Кабмину отменить постановление КМ от 1 марта 2022 года №18 «Об утверждении Порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок» в связи с неэффективностью метода регулирования, разработать новое Постановление с учетом всех замечаний парламентского комитета и представить в Парламент в течение двух недель;

В случае невыполнения Кабинетом Министров рекомендаций, изложенных в обращении Парламента, Парламент оставляет за собой право реагировать, в соответствии с законодательством Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 24 июня 2022 00:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГОЛОДОВКА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.