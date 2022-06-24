В ЧЕРНОЕ МОРЕ В РАЙОНЕ СОЧИ СМЫЛО ДВА АВТОМОБИЛЯ
Cухум. 24 июня 2022. Абхазия-Информ. В Сочи два легковых автомобиля унесло потоком воды в Черное море, в результате пропали как минимум семь человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.
Машины смыло в акваторию моря после того, как недалеко от поселка Зубова Щель из берегов вышла река Чемитоквадже. Перед этим в соседних горных районах выпало большое количество осадков.
«По предварительной информации в автомобилях могло находиться восемь человек. На данный момент спасен один человек. Поиски еще семи человек продолжаются», — отметили в управлении.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края РБК сообщили, что, по предварительным данным, пропали не семь, а шесть человек. Об этом ведомству сообщил спасенный мужчина. «Они двумя машинами ехали. В одной машине был мужчина, его выловили, плыл на бревне. Живой. Сказал, что с ним женщина была и ребенок, они пропали. А во второй машине было четыре человека. В общей сложности шесть пропавших», — сказали в прокуратуре. Один человек погиб, добавили в ведомстве.
Пропавших ищут с помощью катера, также район поиска осматривает авиация.