В ЧЕРНОЕ МОРЕ В РАЙОНЕ СОЧИ СМЫЛО ДВА АВТОМОБИЛЯ

Cухум. 24 июня 2022. Абхазия-Информ. В Сочи два легковых автомобиля унесло потоком воды в Черное море, в результате пропали как минимум семь человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.

Машины смыло в акваторию моря после того, как недалеко от поселка Зубова Щель из берегов вышла река Чемитоквадже. Перед этим в соседних горных районах выпало большое количество осадков.