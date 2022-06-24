НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ТРАССУ В СОЧИ СОШЛИ ТРИ СЕЛЯ

Cухум. 24 июня 2022. Абхазия-Информ. На автодорогу А-147 Джубга – граница с Абхазией сошли три селя и упали три дерева. Это произошло на участке от поселка Волконка до поселка Зубова Щель. Обломки растений, грязь, камни и другой мусор частично перегораживали проезжую часть, затрудняя движение. К настоящему времени дорожные рабочие уже очистили трассу, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».