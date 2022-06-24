 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022

СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Митинг в Агудзере вдохновляет – наконец хоть кто-то начал реально сопротивляться повальной застройке абхазского побережья…
ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
июня 10 2022
ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ТРАССУ В СОЧИ СОШЛИ ТРИ СЕЛЯ

Новости Пятница, 24 июня 2022 13:01
Оцените материал
(0 голосов)
НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ТРАССУ В СОЧИ СОШЛИ ТРИ СЕЛЯ

Cухум. 24 июня 2022. Абхазия-Информ. На автодорогу А-147 Джубга – граница с Абхазией сошли три селя и упали три дерева. Это произошло на участке от поселка Волконка до поселка Зубова Щель. Обломки растений, грязь, камни и другой мусор частично перегораживали проезжую часть, затрудняя движение. К настоящему времени дорожные рабочие уже очистили трассу, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Автолюбителей просят сохранять бдительность на дорогах и без особой необходимости не выезжать в пики непогоды.

Всего на кубанских автодорогах круглосуточно дежурят порядка 200 человек и 60 единиц спецтехники.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 24 июня 2022 13:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ЧЕРНОЕ МОРЕ В РАЙОНЕ СОЧИ СМЫЛО ДВА АВТОМОБИЛЯ МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.