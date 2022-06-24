МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

В ходе проверки установлено, что жительница г. Гагра Атян Зайтар Карапетовна, зарегистрировавшись в социальной сети vk.com/id446319711 под именем Зоя Кочконян занималась незаконной предпринимательской деятельностью посредством пересылки онлайн заказчикам продовольственных товаров и сувенирной продукции.

Получив денежные средства на банковскую карту, женщина зачастую не торопилась отправлять обещанное, мотивируя неопределенными обстоятельствами.

В отношении гражданки Атян возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии со ст. 154 КоАП Республики Абхазия. В настоящее время женщина компенсирует заказчикам взятые на себя обязательства. Материал направлен в суд Гагрского района.