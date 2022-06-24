 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022

СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Митинг в Агудзере вдохновляет – наконец хоть кто-то начал реально сопротивляться повальной застройке абхазского побережья…
ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
июня 10 2022
ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Новости Пятница, 24 июня 2022 13:08
Оцените материал
(0 голосов)
МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Cухум. 24 июня 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками МОБ УВД по Гагрскому району закончена проверка информации, поступившей на линию Доверия МВД Республики Абхазия.

В ходе проверки установлено, что жительница г. Гагра Атян Зайтар Карапетовна, зарегистрировавшись в социальной сети vk.com/id446319711 под именем Зоя Кочконян занималась незаконной предпринимательской деятельностью посредством пересылки онлайн заказчикам продовольственных товаров и сувенирной продукции.

Получив денежные средства на банковскую карту, женщина зачастую не торопилась отправлять обещанное, мотивируя неопределенными обстоятельствами.

В отношении гражданки Атян возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии со ст. 154 КоАП Республики Абхазия. В настоящее время женщина компенсирует заказчикам взятые на себя обязательства. Материал направлен в суд Гагрского района.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 24 июня 2022 13:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ТРАССУ В СОЧИ СОШЛИ ТРИ СЕЛЯ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.