 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022

СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Митинг в Агудзере вдохновляет – наконец хоть кто-то начал реально сопротивляться повальной застройке абхазского побережья…
ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
июня 10 2022
ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 24 июня 2022 13:36
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Cухум. 24 июня 2022. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом под председательством судьи Кварчия И.Г. по результатам рассмотрения материалов  уголовного дела в отношении жителя г. Георгиевск, Ставропольского края, РФ, Ботиева Вадима Александровича и уроженки г. Новокубанска Краснодарского края, РФ, Синельниковой Елены Витальевны обвиняемых в незаконном сбыте наркотических веществ – «метадон», в особо крупном размере (11,775 гр) вынесен обвинительный приговор, согласно которому Ботиев В.А. признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 800000 рублей в доход государства, Синельникова Е.В. признана виновной по п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА и приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800000 рублей в доход государства.

Ботиев В.А. и Синельникова Е.В. признаны виновными и осуждены за совершение преступления против здоровья населения и общественной нравственности при следующих обстоятельствах:

7 февраля 2022 года, Ботиев В.А., получив по мессенджеру «Телеграмм» сообщение от неустановленного следствием лица о месте хранения  наркотического средством «метадон», совместно с Синельниковой Е.В. пришли на микрорайон «Маяк» в г. Сухум, где они незаконно приобрели наркотическое средство «метадон», в особо крупном размере, с целью последующего сбыта, в количестве 57 полиэтиленовых свёртков.

В этот же день, Ботиев В.А. действуя единым преступным умыслом с Синельниковой Е.В., для осуществления тайных закладок на территории города Сухум, прибыли в микрорайон «Маяк», разместили в различных местах микрорайона Маяк - 11 тайных закладок каждую из таких закладок Синельникова Е.В. сфотографировала на телефон и обозначила геолокацию адреса.

7 февраля 2022 года, в ходе реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД РА, в городе Сухум, были задержаны Ботиев В.А. и Синельникова Е.В. и доставлены в УКОН МВД Республики Абхазия, где в ходе личного досмотра Ботиева В.А., в правом переднем кармане носимой им куртки были обнаружены 46 свертков с содержащимся в них кристаллообразным веществом белого цвета.

Осужденные в ходе судебного следствия признали свою вину в полном объеме. 

Названные в данном сообщении лица, считаются невиновными до вступления в силу приговора.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 24 июня 2022 13:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.