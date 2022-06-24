ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Cухум. 24 июня 2022. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом под председательством судьи Кварчия И.Г. по результатам рассмотрения материалов уголовного дела в отношении жителя г. Георгиевск, Ставропольского края, РФ, Ботиева Вадима Александровича и уроженки г. Новокубанска Краснодарского края, РФ, Синельниковой Елены Витальевны обвиняемых в незаконном сбыте наркотических веществ – «метадон», в особо крупном размере (11,775 гр) вынесен обвинительный приговор, согласно которому Ботиев В.А. признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 800000 рублей в доход государства, Синельникова Е.В. признана виновной по п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА и приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800000 рублей в доход государства.

Ботиев В.А. и Синельникова Е.В. признаны виновными и осуждены за совершение преступления против здоровья населения и общественной нравственности при следующих обстоятельствах:

7 февраля 2022 года, Ботиев В.А., получив по мессенджеру «Телеграмм» сообщение от неустановленного следствием лица о месте хранения наркотического средством «метадон», совместно с Синельниковой Е.В. пришли на микрорайон «Маяк» в г. Сухум, где они незаконно приобрели наркотическое средство «метадон», в особо крупном размере, с целью последующего сбыта, в количестве 57 полиэтиленовых свёртков.

В этот же день, Ботиев В.А. действуя единым преступным умыслом с Синельниковой Е.В., для осуществления тайных закладок на территории города Сухум, прибыли в микрорайон «Маяк», разместили в различных местах микрорайона Маяк - 11 тайных закладок каждую из таких закладок Синельникова Е.В. сфотографировала на телефон и обозначила геолокацию адреса.

7 февраля 2022 года, в ходе реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД РА, в городе Сухум, были задержаны Ботиев В.А. и Синельникова Е.В. и доставлены в УКОН МВД Республики Абхазия, где в ходе личного досмотра Ботиева В.А., в правом переднем кармане носимой им куртки были обнаружены 46 свертков с содержащимся в них кристаллообразным веществом белого цвета.

Осужденные в ходе судебного следствия признали свою вину в полном объеме.

Названные в данном сообщении лица, считаются невиновными до вступления в силу приговора.