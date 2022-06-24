АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛОРУССИИ
Cухум. 24 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с прибывшим в Абхазию специальным представителем президента Республики Беларусь Виктором Шейманом. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, актуальные аспекты евразийской интеграции, перспективы инвестиционно-экономического сотрудничества. Во встрече участвовал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
Виктор Шейман передал Аслану Бжания памятный подарок от президента Беларуси Александра Лукашенко.
В свою очередь глава государства также передал президенту Республики Беларусь памятный подарок.
Об этом сообщает пресс-служба президента.