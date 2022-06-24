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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛОРУССИИ

Новости Пятница, 24 июня 2022 23:17
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛОРУССИИ

Cухум. 24 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с прибывшим в Абхазию специальным представителем президента Республики Беларусь Виктором Шейманом. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, актуальные аспекты евразийской интеграции, перспективы инвестиционно-экономического сотрудничества. Во встрече участвовал министр иностранных дел Абхазии  Инал Ардзинба.

Виктор Шейман передал Аслану Бжания памятный подарок от президента Беларуси  Александра Лукашенко.

В свою очередь глава государства  также передал  президенту Республики Беларусь памятный подарок.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 24 июня 2022 23:28

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