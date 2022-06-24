ЛАША АШУБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Заседание Совета ЮРПА, в котором принял участие спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба, предшествовало пленарному заседанию конференции. Руководители делегаций парламентов, входящих в состав Южно-Российской Парламентской Ассоциации сформировали проект повестки дня XXXVI Конференции, приняли решение о награждении Почетной грамотой Южно-Российской Парламентской Ассоциации и определили, что Республика Адыгея станет местом проведения следующей – XXXVII Конференции.

Во время заседания Совета ЮРПА Лаша Ашуба, обратившись к Владимиру Немцеву и членам Совета ЮРПА, в частности, сказал: «От лица депутатов нового – VII созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия приветствую всех участников XXXVI Конференции ЮРПА. Для нас важно продолжение и развитие связей и традиций сотрудничества Парламента Абхазии с парламентами Юга России, и я уверен, что это сотрудничество будет продолжаться в конструктивном ключе. Уверен, что в скором времени все известные события закончатся и это позволит нам провести очную встречу. Хочу заверить вас в том, что депутаты Парламента Республики Абхазия будут принимать активное участие в дальнейшей работе Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Желаю всем плодотворной работы».

В ответном слове Владимир Немцев выразил благодарность Лаше Ашуба, от имени коллег поздравил с избранием на пост спикера Парламента Республики Абхазия и пожелал успешной деятельности.

«Мы всегда готовы делиться опытом и оказывать помощь народу Республики Абхазия», – подчеркнул председатель ЮРПА.

Лаша Ашуба и его заместитель Ашот Миносян приняли участие в пленарном заседании XXXVI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Во время пленарного заседания депутаты рассмотрели более 60 законодательных инициатив и обращений. Все вопросы повестки дня были одобрены единогласно. Многие законопроекты были сформированы на основе обращений граждан и правоприменительной практики, их детальное обсуждение состоялось накануне в рамках заседаний комитетов ЮРПА.

По окончании XXXVI Конференции Владимир Немцев передал полномочия председателя Южно-Российской Парламентской Ассоциации председателю Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Владимиру Нарожному.

Очередная Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации состоится осенью 2022 года в Майкопе.