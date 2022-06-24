ПЕРЕКРЫЛИ НАРКОКАНАЛ

Назаров Мухриддин Тошпулатович 2000 г. р. по предварительному сговору с Аскаровым Фаррухом Акрамовичем 1991 г.р. и лицом под псевдонимом «Тимур», выступающим в роли «координатора», используя данные геолокации, переданные последним через мобильное приложение «WhatsApp», путем поднятия «тайной закладки» в городе Новый Афон незаконно приобрели наркотическое средство «метадон» в крупном размере, весом не менее 2,486 грамм. Перевезли вышеуказанное наркотическое средство в село Багмаран Гулрыпшского района, где осуществили сбыт расфасованного в заизолированные свертки наркотика путем «тайных закладок».

После чего, используя следующие координаты геолокации оптовой «тайной закладки» в г. Новый Афон по улице Курортной, незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотическое средство «метадон» в ОСОБО крупном размере, которое разделили между собой и незаконно хранили до момента обнаружения и изъятия сотрудниками УКОН МВД и СГБ Республики Абхазия в результате проведенного совместного оперативно-розыскного мероприятия. У задержанного гражданина Назарова при личном досмотре изъято более 6 грамм подготовленного к реализации наркотического средства. Порядка 5.8 грамм метадона хранил при себе гражданин Аскаров.

Сотрудниками милиции изъято и 11 ранее подготовленных к реализации в «тайных закладках» свертков с аналогичным наркотическим веществом на берегу моря в с. Багмаран Гулрыпшского района. Пляжи, где отдыхают наши граждане и туристы, семьи с детьми, эти люди превращали в зону наркосбыта.

Данным гражданам вменяется два эпизода преступных деяний против здоровья населения и общественной нравственности - незаконные приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, и те же деяния, совершенные в особо крупном размере. Расследование уголовного дела, возбужденного в соответствии с пп. «а», «б» ч. 2 ст. 224 и п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, расследует следственное управление МВД Абхазии. Последние заключены под стражу.

В ходе отработки оперативной информации сотрудниками УКОН МВД и СГБ установлено лицо, подозреваемое в осуществлении так называемых оптовых тайных закладок, которые впоследствии непосредственно распространителями реализовались по всей территории Абхазии. Так в поле зрения оперативных служб правоохранительных органов республики попала гражданка Узбекистана, женщина была задержана в Новом Афоне, где и промышляла сбытом наркотического вещества.

Джалолова Махигул Нурмахамадовна 1984 г.р., проживающая в г. Москва по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом под псевдонимом «Тимур» незаконно приобрела наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере, весом не менее 11,347 грамм, перевезла ранее приобретенное и хранимое наркотическое средство в город Новый Афон, где впоследствии осуществила его незаконный сбыт путем «тайных закладок» по улице Курортной. У нежилого строения по дороге к монастырю сотрудниками милиции изъят пакет с расфасованным в 30 заизолированных свертков наркотическим веществом – и это не единственная кладка задержанной.

Так же при личном досмотре в ручной клади гражданки Джалоловой изъяты два сотовых телефона и несколько банковских карт, которые, по имеющимся оперативным данным, последняя использовала для перевода денежных средств с продажи наркотиков между участниками преступной группы.

В отношении Махигул Джалоловой за незаконные приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере СУ МВД РА возбуждено уголовное дело, последняя заключена под стражу.

Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к организации незаконного оборота наркотических средств на территории Абхазии, продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.