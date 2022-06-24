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Абхазия Информ

МЭРЫ СУХУМА И КРАСНОДАРА ПОДТВЕРДИЛИ ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ

Новости Пятница, 24 июня 2022 23:50
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МЭРЫ СУХУМА И КРАСНОДАРА ПОДТВЕРДИЛИ ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ

Cухум. 24 июня 2022. Абхазия-Информ. Мэры Сухума и Краснодара подписали соглашение о торжественном подтверждении побратимских связей
Сухум и Краснодар являются городами-побратимами с 2012 года. Есть практика через определённое время подтверждать свои дружеские и партнёрские намерения. Церемония подписания Соглашения о торжественном подтверждении побратимских связей и Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма и дальнейшего развития дружеских связей в различных сферах прошла в администрации кубанского города 24 июня, сообщает телеканал «Краснодар».

«За этот период времени сделано достаточно многое. И абхазская община в городе Краснодаре – это очень активная организация. Здесь в значительной степени проводят популяризацию и Сухума, и в целом Абхазии. У нас большие совместные планы по развитию добрососедства, сотрудничества. Уверен, что все они воплотятся в жизнь», – подчеркнул мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

«Для нас город Краснодар и краснодарцы – это самые близкие по духу, мировосприятию люди. Мы тоже нацелены дальше развивать эти отношения, и тот опыт, который есть у Краснодара в строительстве, в архитектуре. В общем, готовы двигаться по всем направлениям. Ещё раз спасибо. Всех нас с юбилейной датой, с десятилетием и подтверждением наших братских и побратимских отношений», – сказал глава Сухума Беслан Эшба.

В рамках визита абхазской делегации обе стороны также примут участие в круглом столе с представителями туристического сектора.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 24 июня 2022 23:53

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