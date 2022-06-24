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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЮ МЭРИИ СУХУМА ПРИНЯЛИ В КУБАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Новости Пятница, 24 июня 2022 23:53
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ДЕЛЕГАЦИЮ МЭРИИ СУХУМА ПРИНЯЛИ В КУБАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Cухум. 24 июня 2022. Абхазия-Информ. В Кубанском государственном университете состоялся прием делегации из Республики Абхазия.В состав делегации вошли: глава Администрации города Сухума Беслан Эшба, его заместители Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия, а также главный специалист отдела международных связей Администрации города Сухума Денис Рачителев.

Принимали делегацию проректор по учебной работе, качеству образования – первый проректор КубГУ Темыр Айтечевич Хагуров, заместитель директора департамента по международным связям Евгения Михайловна Ротай, заведующая кафедрой экономической, социальной и политической географии Вера Владимировна Миненкова, а также начальник отдела зарубежных связей и протокола управления контроля и протокола города Краснодар Алексей Владимирович Луговский и его заместитель Олеся Алексеевна Чалая.

На встрече были затронуты аспекты сотрудничества и взаимоотношения Республики Абхазия с Краснодаром и Краснодарским краем – в том числе и с Кубанским государственным университетом. Также участники обсудили направления сотрудничества, которые уже реализуются через обучение студентов и научные контакты преподавателей КубГУ и Абхазского государственного университета, сообщает сайт КубГУ.

«Город Краснодар и Кубанский государственный университета с Республикой Абхазия ведут давнее доброе и многоплановое сотрудничество, – отметил Темыр Хагуров. – В КубГУ учится большое количество студентов из Сухума и Республики Абхазия, наши преподаватели регулярно бывают с визитом в Абхазском государственном университете, проходит ежегодная научная конференция, которую проводит Институт географии, геологии, туризма и сервиса, существует программа культурных обменов. Это сотрудничество мы собираемся продолжать и расширять в самых разных направлениях. Сюда входит обучение студентов, совместные исследовательские программы преподавателей и ученых и многое другое».

«Мы надеемся, что в дальнейшем тоже будем сотрудничать, и нам Кубанский университет будет помогать растить здоровое, молодое и очень образованное поколение. Мы на уровне городов в постоянном контакте. Советуемся, общаемся, ездим друг другу в гости, делимся опытом», – сказал Беслан Эшба в интервью телеканалу «Краснодар».

В целях продолжения сотрудничества были намечены основные стратегические направления совместного развития: подготовка кадров для региональной экономики Абхазии, новые научные исследования, работа в туристическо-рекреационной области, создание условий для прохождения студенческих практик, организация культурных и научных мероприятий и многое другое.

После встречи для делегации была организована экскурсия по знаковым местам КубГУ: гости посетили отдел редких книг научной библиотеки университета, картинную галерею, спортивный стадион и др.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 24 июня 2022 23:57

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