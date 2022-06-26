ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ ТЕЛЕКАНАЛА «АБАЗА-ТВ» С ЮБИЛЕЕМ

Cухум. 26 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил гендиректора «Абаза-ТВ» и коллектив телеканала с юбилеем.

Поздравляю Вас и коллектив «Абаза-ТВ» с 15-летием со дня основания телеканала.

Начав работу 26 июня 2007 года, вы добились серьезных успехов и по праву занимаете одно из ведущих мест среди средств массовой информацииь нашей страны. С первых дней вещания демонстрируя свой особый почерк, вы обрели большую аудиторию.

Востребованность, популярность и узнаваемость первого независимого абхазского телеканала «Абаза-ТВ» являются результатом Вашего большого труда и активной позиции, уважаемый Руслан Мканович, а также высокого профессионализма и творческого потенциала сотрудников.

«Абаза-ТВ» – это разноплановые передачи, прямые эфиры, сюжеты на важные и острые темы. Отрадно, что в своей работе вы уделяете большое внимание просветительским и патриотическим проектам.

Желаю Вам, уважаемый Руслан Мканович и всем сотрудникам «Абаза-ТВ» неиссякаемого вдохновения, новых творческих успехов и дальнейшего процветания «Абаза-ТВ».