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Абхазия Информ

ОФИЦЕРАМ ИЗ АБХАЗИИ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ ОБ ОКОНЧАНИИ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ

Новости Воскресенье, 26 июня 2022 16:09
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ОФИЦЕРАМ ИЗ АБХАЗИИ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ ОБ ОКОНЧАНИИ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ

Cухум. 26 июня 2022. Абхазия-Информ. На Красной площади состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску молодых специалистов Академии Государственной противопожарной службы МЧС России и Академии гражданской защиты МЧС России.

Праздничный парад принимал министр МЧС России Александр Куренков. Среди высоких гостей были руководство МЧС России, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители иностранных дипломатических миссий, офицеры и курсанты Академий, а также родители выпускников.

В ходе торжественной церемонии, дипломы об образовании и памятные значки молодым офицерам из Абхазии вручил второй секретарь Посольства Абхазии в России Нури Хварцкия, пожелав будущим спасателям больших успехов в карьере, сообщает пресс-служба Посольства Абхазии в России.

В этом году со знаменем Академии ГПС МЧС России простились 155 молодых лейтенантов внутренней службы, 101 студент Института управления и комплексной безопасности, 20 слушателей Института подготовки руководящих кадров и 25 обучающихся Института подготовки иностранных граждан, из них 60 выпускников окончили вуз с золотыми медалями и дипломами с отличием.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 июня 2022 16:11

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