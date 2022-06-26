ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК В КРАСНОДАРЕ

Cухум. 26 июня 2022. Абхазия-Информ. Н а Краснодарском ипподрома состоялся шестой скаковой день «Большой приз для кобыл (Оаks)», в рамках которого прошло 12 скачек. За призы боролись чистокровные лошади английской и арабской чистокровной верховой породы которые проходили испытания на дистанциях от 1200 до 2400 метров.

В первой скачке среди чистокровных английских лошадей, не выигрывавших и не имеющих платных мест в призах, на дистанции 1200 метров приняла участие лошадь по кличке Мисс Шелби абхазского коневладельца Астамура Сангулия. В забеге среди лошадей двух лет она финишировала второй.

Мастер-жокей – Аслан Мурзабеков. Всего в забеге участвовало пять лошадей.



Лошадь абхазского коневладельца Даура Агухава по кличке Абхазиан Сонг стала третьей в розыгрыше приза в честь жеребца Ментик на 2000 метров для чистокровных английских лошадей трех лет.

В забеге участвовало пять лошадей. Мастер-жокей – Мырзабек Капушев.