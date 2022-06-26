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Абхазия Информ

ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК В КРАСНОДАРЕ

Новости Воскресенье, 26 июня 2022 16:11
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ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК В КРАСНОДАРЕ

Cухум. 26 июня 2022. Абхазия-Информ. На Краснодарском ипподрома состоялся шестой скаковой день «Большой приз для кобыл (Оаks)», в рамках которого прошло 12 скачек. За призы боролись чистокровные лошади английской и арабской чистокровной верховой породы которые проходили испытания на дистанциях от 1200 до 2400 метров. 

В первой скачке среди чистокровных английских лошадей, не выигрывавших и не имеющих платных мест в призах, на дистанции 1200 метров приняла участие лошадь по кличке Мисс Шелби абхазского коневладельца Астамура Сангулия. В забеге среди лошадей двух лет она финишировала второй. 

Мастер-жокей – Аслан Мурзабеков. Всего в забеге участвовало пять лошадей. 

Лошадь абхазского коневладельца Даура Агухава по кличке Абхазиан Сонг стала третьей в розыгрыше приза в честь жеребца Ментик на 2000 метров для чистокровных английских лошадей трех лет.

В забеге участвовало пять лошадей. Мастер-жокей – Мырзабек Капушев.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 июня 2022 16:17

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