НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 ИЮЛЯ

Постановлением Кабинета министров «Об утверждении Порядка формирования и применения цен (тарифов), Правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики» №39 от 7 апреля 2022 г. определены 10 категорий потребителей электроэнергии.

Сухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. В связи с изменением тарифов на электроэнергию РУП «Черноморэнерго» напоминает всем абонентам – физическим и юридическим лицам – о необходимости погашения долгов или их реструктуризации. Для этого необходимо до 5 июля 2022 г. обратится в районные отделения «Энергосбыта».

Повышение тарифов будет производиться постепенно, в течение пяти лет.

С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 г. будут действовать следующие тарифы:

- физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборы учета потребленной электроэнергии, будут платить 90 копеек за один киловатт/час;

- физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях в пределах социальной нормы и имеющие счетчики будут платить 70 копеек за кВт/ч;

- некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования – 80 копеек за кВт/ч;

- объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэропорта – 70 копеек за кВт/ч;

- предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части расходования электроэнергии на уличное освещение и водоснабжение – 70 копеек за кВт/ч;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели –1,40 рубля за кВт/ч;

- госорганы и бюджетные учреждения, финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе и объект Минобороны и ФСБ России, дислоцированные на территории Абхазии – 1,50 рубля за кВт/ч;

- госорганы и бюджетные организации, финансируемые из средств местного бюджета - 1,20 рубля за кВт/ч;

- объекты электрифицированного городского транспорта – 40 копеек за кВт/ч;

- потребители, не являющиеся резидентами РА – 1,80 рубля за кВт/ч;

- потребители, осуществляющие добычу криптовалют (в случае, если правительство разрешит этот вид деятельности) – 3,60 рубля за кВт/ч;

Постановлением Кабмина также утверждены нормативы потребления электроэнергии в бытовых целях и социальные нормы потребления электроэнергии.

Социальные нормы потребления электроэнергии

Тип жилища ноябрь-март апрель-октябрь Квартира 700 кВт/ч 500 кВт/ч Частный дом в городской среде 800 кВт/ч 600 кВт/ч Частный дом вне городской черты 950 кВт/ч 650 кВт/ч

Нормативы потребления электроэнергии в бытовых целях