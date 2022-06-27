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Абхазия Информ

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 ИЮЛЯ

Новости Понедельник, 27 июня 2022 21:09
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НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 ИЮЛЯ

Сухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. В связи с изменением тарифов на электроэнергию  РУП «Черноморэнерго»  напоминает всем абонентам – физическим и юридическим лицам – о необходимости погашения долгов или их реструктуризации. Для этого необходимо до 5 июля 2022 г. обратится в районные отделения «Энергосбыта».

Постановлением  Кабинета министров «Об утверждении Порядка формирования и применения цен (тарифов), Правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики» №39 от 7 апреля 2022 г.  определены 10 категорий потребителей электроэнергии.

Повышение тарифов будет производиться постепенно, в течение пяти лет.

С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 г. будут действовать  следующие  тарифы:  

- физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборы учета потребленной электроэнергии, будут платить 90 копеек за  один киловатт/час;

физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях в пределах социальной нормы и имеющие счетчики будут платить 70 копеек за кВт/ч;

- некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования – 80 копеек за кВт/ч;

- объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэропорта – 70 копеек за кВт/ч;

- предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части расходования электроэнергии на уличное освещение  и  водоснабжение – 70 копеек за кВт/ч;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели –1,40 рубля за кВт/ч;

- госорганы и бюджетные учреждения, финансируемые из средств республиканского бюджета, а также приравненные к ним потребители, в том числе и объект Минобороны и ФСБ России, дислоцированные на территории Абхазии – 1,50 рубля за кВт/ч;

- госорганы и бюджетные организации, финансируемые из средств местного бюджета - 1,20 рубля за кВт/ч;

- объекты электрифицированного городского транспорта – 40 копеек за кВт/ч;

- потребители, не являющиеся резидентами РА – 1,80 рубля за кВт/ч;

- потребители, осуществляющие добычу криптовалют (в случае, если правительство разрешит этот вид деятельности)  – 3,60 рубля за кВт/ч;

Постановлением Кабмина   также утверждены нормативы потребления электроэнергии в бытовых целях и социальные нормы потребления электроэнергии.

Социальные нормы потребления электроэнергии

Тип жилища            ноябрь-март      апрель-октябрь
Квартира                700 кВт/ч         500 кВт/ч
Частный дом в городской среде                 800 кВт/ч          600 кВт/ч
Частный дом вне городской черты                  950 кВт/ч           650 кВт/ч

Нормативы потребления электроэнергии в бытовых целях

 

Тип жилища           Ноябрь - март       Апрель - октябрь
Квартира            1200 кВт/ч            840 кВт/ч
Частный дом в городской среде            1500 кВт/ч            1050 кВт/ч
Частный дом вне городской черты             1000 кВт/ч             700 кВт/ч
Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 27 июня 2022 21:16

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