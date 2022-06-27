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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ТРЕБУЕТ ПОНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН

Новости Понедельник, 27 июня 2022 21:33
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ПАРЛАМЕНТ ТРЕБУЕТ ПОНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. На внеочередном заседание сессии Парламента принято постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты».
Текст постановления гласит:
1. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Абхазия принять срочные меры по обеспечению проведения эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов на территорию Республики Абхазия по справедливым и экономически обоснованным ценам до 7 июля 2022 года.
2. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Абхазия отменить Постановление Кабинета Министров от 1 марта 2022 года №18 «Об утверждении Порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок» в связи с неэффективностью метода регулирования, а также разработать новое Постановление с учетом замечаний Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям и представить в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия в течение двух недель со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. В случае невыполнения Кабинетом Министров Республики Абхазия рекомендаций, изложенных в настоящем Постановлении, Парламент Республики Абхазия оставляет за собой право реагировать, в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
4. Направить настоящее Постановление для официального опубликования в СМИ РА.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 27 июня 2022 21:48

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