ПАРЛАМЕНТ ТРЕБУЕТ ПОНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН

Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. На внеочередном заседание сессии Парламента принято постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты».

Текст постановления гласит:

1. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Абхазия принять срочные меры по обеспечению проведения эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов на территорию Республики Абхазия по справедливым и экономически обоснованным ценам до 7 июля 2022 года.

2. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Абхазия отменить Постановление Кабинета Министров от 1 марта 2022 года №18 «Об утверждении Порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок» в связи с неэффективностью метода регулирования, а также разработать новое Постановление с учетом замечаний Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям и представить в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия в течение двух недель со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. В случае невыполнения Кабинетом Министров Республики Абхазия рекомендаций, изложенных в настоящем Постановлении, Парламент Республики Абхазия оставляет за собой право реагировать, в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

4. Направить настоящее Постановление для официального опубликования в СМИ РА.