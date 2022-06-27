СКРОМНОСТЬ И МУЖЕСТВО БЫЛИ ЕГО ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ. ПАМЯТИ С. П. ДБАР…

Сергей Платонович избрал нелегкий путь чести и мужества, путь служения своему народу. Свидетельство тому – почет и уважение народа Абхазии.

Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. 27 июня исполнилось 20 лет со дня смерти видного государственного деятеля, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени, военачальника и полководца, генерал-лейтенанта Сергея Платоновича Дбара.

Он никогда не искал легкой жизни. Родившись в трудовой семье, с детства познал простые и вечные истины, привычку к труду, любовь к Родине, родным и близким, с кем его связывала судьба, с кем он делил радости и печали.

Сергей Дбар родился 2 мая 1946 года в с. Мгудзырхуа Гудаутского района. После окончания в 1963 г. средней школы он поступил в Бакинское высшее обще¬войсковое командное училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР и окончил его в 1968 году. После присвоения звания лейтенанта, был направлен по распределению в Закавказский военный округ на должность командира мотострелкового взво¬да. В дальнейшем проходил службу в должности командира разведвзвода, а затем командира разведроты.

В 1972 году его направляют в Забайкальский военный округ, где прошел путь от командира разведывательной роты до командира мотострелкового батальона, а затем командира пулемётно-артиллерийского батальона.

С 1977-го по 1979 гг. он проходил службу в группе советских войск в Германии в должности командира батальона.

Сергей Платонович постоянно совершенствовал, повышал свои военные теоретические знания. В 1979 г. он поступает в Военную академию имени М. В. Фрунзе. По ее окончании в 1982 г. его направляют для дальнейшего прохождения службы в Венгрию на должность начальника оперативного отделения – заместителя начальника штаба 93-й гвардейской дивизии ЮГВ.

В августе 1987 г. полковник Дбар был переведен в Северокавказский военный округ на должность начальника оперативного отделения – заместителя начальника штаба 9-й Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды мотострелковой дивизии 12-го армейского корпуса.

Некоторое время находился в качестве военного советника в Эфиопии.

За безупречную службу в Вооруженных силах СССР Сергей Платонович Дбар был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалью «За безупречную службу 1-й степени» и другими наградами.

В конце 1989 г. Сергей Дбар был переведен в Абхазию и назначен военным комиссаром Сухумского объединенного городского военного комиссариата.

Образование Абхазской армии берет начало с конца 1991 года, с формирования Отдельного полка внутренних войск. В начале 1992 года, руководство Грузии дало военным комиссариатам Абхазии установку о призыве новобранцев в грузинскую армию. В ответ на это в Абхазии был ликвидирован институт военных комиссариатов и созданы военно-мобилизационные органы. Начальником военно-мобилизационного управления республики был назначен полковник Сергей Дбар. Под его руководством Отдельный полк внутренних войск стал пополняться новобранцами – лицами призывного возраста наряду с резервистами.

Еще не закончилось его формирование, как 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. Началась Отечественная война народа Абхазии против грузинских агрессоров.

Руководство обороной столицы Абхазии было возложено на полковника Сергея Дбар, как на кадрового офицера, имевшего военно-академическую подготовку.

В конце августа 1992 года полковник Сергей Дбар был направлен на Бзыбский оборонительный рубеж. Ему предписывалось исполнять обязанности начальника штаба. Однако на месте ему пришлось исполнять обязанности командующего оборонительным рубежом. С первых дней прибытия Сергей Платонович приступил к выравниванию линии фронта, обеспечению личного состава вооружением, продовольствием, обмундированием, установлению связей с местным населением. Вскоре при его активном участии была разработана операция по освобождению Гагры.

1 октября 1992года Абхазские вооруженные формирования совместно с добровольческими отрядами перешли в наступление на Гагрском фронте и 2 октября освободили город Гагру, а 6 октября всю Северо-Западную часть Абхазии. Это была первая крупная победа наших войск.

В этой операции Сергей Платонович Дбар состоялся как военачальник.

После освобождения Гагрского района противник усилил Сухумскую военную группировку. В целях оперативного управления войсками, Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Абхазия от 11 октября было создано Министерство обороны и Генеральный штаб. Исполняющим обязанности министра обороны Республики Абхазия назначается полковник Владимир Аршба. Начальником Генерального Штаба – полковник Султан Сосналиев. Командующим Гумистинским фронтом назначается полковник Сергей Дбар. Он незамедлительно приступает к дальнейшему укреплению фронта.

Впереди ожидался ряд ответственных наступательных операций: 1-я Шромская, январское, мартовское наступления на Сухум.

Одной из самых тяжелых операций было наступление, начавшееся в ночь с 15-го на 16 марта. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. И хотя эта военная операция не достигла цели, она содействовала приобретению личным и командным составом опыта ведения боевых действий. Части и подразделения абхазской армии успешно использовали опыт мартовского наступления в последующих наступательных операциях.

Неудачи не сломили кадрового офицера. Он умел делать из них правильные выводы. В период реорганизации Вооруженных Сил Республики Абхазия, 21 мая 1993 г. полковник Дбар был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил с присвоением ему звания генерал-майор.

В дальнейшем при его активном участии была спланирована и успешно осуществлена Июльская наступательная операция, ставшая переломным моментом в ходе войны. В этой операции он проявил отвагу, храбрость в со¬четании с искусством руководить войсками на полях сражений.

Сергей Платонович принимал активное участие в разработке и планировании стратегических планов впоследствии приведших к Победе нашего народа в борьбе за независимость. Под руководством Главнокомандующего Вооруженными силами Владислава Ардзинба министром обороны и начальником Генерального штаба они детально разработали план операции, реализация которого стала судьбоносной в Отечественной войне народа Абхазии.

16 сентября 1993 года началось наступление Абхазской армии на всех участках фронтов.

В 10 утра начальник Генерального штаба Сергей Дбар вместе с министром обороны Султаном Сосналиевым прибыли на Гумистинский фронт, где с 13 часов началось крупномасштабное наступление.

27 сентября освобождена столица Абхазии г. Сухум. 29 сентября на Кодорском мосту произошла историческая встреча Восточного и Гумистинского фронтов. В этот же день освобожден город Очамчыра. 30 сентября 1993 года Абхазская армия вышла к реке Ингур. Наступила долгожданная Победа.

В Сентябрьской наступательной операции генерал Сергей Дбар непосредственно находился среди войск левого фланга Гумистинского фронта, штурмовавших Сухум с севера и северо-запада. Ему не раз приходилось под шквальным огнем противника идти в бесчисленные атаки, на своих плечах выносить с поля боя раненых и провожать в последний путь погибших товарищей. Сергей Платонович дошел с войска-ми до государственной границы с Грузией по реке Ингур.

Творцом победы в Отечественной войне являлся народ Абхазии. Но для реализации его усилий, для защиты Отечества на полях сражений требовался высокий уровень военного искусства Вооруженных сил, который поддерживался полководческим талантом военачальников.

После окончания войны деятельность начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА генерал-майора Сергея Дбар получила высшую оценку. 30 декабря 1993 г. Верховный Совет Республики Абхазия принимает постановление о присвоении воинского звания «генерал-лейтенант» Дбар Сергею Платоновичу со следующей формулировкой: «За успешное проведение военной операции по освобождению г. Сухума – столицы республики — и оккупированной территории Абхазии». А 27 сентября 1994 г. Сергей Платонович – за особую храбрость и мужество, проявленные при защите Республики Абхазия был удостоен звания «Герой Абхазии».

В послевоенный период Сергей Платонович, в звании генерал-лейтенанта продолжает службу в Вооруженных силах Абхазии, принимал активное участие в разработке и осуществлении операции по освобождению н. п. Лата от грузинских оккупантов в марте 1994 года.

С 30 августа 1995 года по 19 июня 1996 года был в должности первого заместителя министра обороны Республики Абхазия.

В июле того же года Сергей Платонович назначается советником Президента Республики Абхазия по военным вопросам.

С июня 2001 года в районе Кодорского ущелья вновь активизировалась деятельность грузинских вооруженных формирований, которыми был осуществлен ряд террористических актов на территории Абхазии. Руководством страны, правительством и силовыми структурами предпринимались все необходимые меры по защите суверенитета и территориальной целостности Абхазского государства, обеспечению безопасности граждан.

В октябре 2001 г. генерал-лейтенант Сергей Дбар назначается командующим Северной группой войск. Его назначение было встречено с большим энтузиазмом. Воины были готовы выполнить под его командованием любую задачу, поставленную руководством страны. Вскоре, под его командованием, диверсионные отряды были отброшены за пределы республики.

В марте 2002 г. Сергей Платонович был избран депутатом Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия. Парламент избирает его вице-спикером.

Сергей Дбар был не только военным и государственным деятелем. Он активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Он был одним из инициаторов создания Союза ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. «Амцахара», которое впоследствии и возглавил. Сергей Платонович твердо отстаивал интересы ветеранов, интересы семей погибших, защищал их права. На этой должности он оставался и в 2001г., когда организацию преобразовали в общественно-политическое движение.

27 июня 2002 г. Сергея Платоновича Дбар не стало.

В Абхазии никогда не забудут выдающийся вклад Сергея Платоновича Дбар в победу Абхазской армии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

В мае 2005г. Указом Президента Республики Абхазия Сергеем Васильевичем Багапш – за «выдающиеся заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия» Сергей Платонович был награжден орденом «Ахьдз-Апша» первой степени посмертно.

Одна из центральных улиц столицы переименована в улицу генерала Дбар. В парке Боевой Славы установлен его бюст. Музей Отечественной войны народа Абхазии в городе Гудаута назван его именем. Разнообразны и интересны экспонаты музея, рассказывающие о деятельности Сергея Платоновича в годы Отечественной войны, представлены интересные материалы и документы, свидетельствующие об его полководческом таланте.

Многие из вас прошли с Сергеем Платоновичем Отечественную войну, а после войны много лет вместе работали на благо ветеранского движения, на благо всех, кого коснулась эта война: ветеранов, инвалидов, членов семей погибших военнослужащих.

Мы знали Сергея Платоновича как человека высокой ответственности, мужественного и достойного сына своей Родины. Он был для нас примером беззаветного служения Отчизне.

Именно пример героической стойкости и беззаветной преданности Родине поколения победителей в Отечественной войне вдохновляет и определяет линию поведения тех, кто уже в послевоенные годы с оружием в руках отстаивает интересы нашего Отечества.

Цена Свободы – ратный подвиг и готовность ее защитников отдать свою жизнь за Родину. Сергей Платонович являет собой яркий пример нашего общего духовного и нравственного достояния, неиссякаемый источник национальной гордости, патриотизма.