Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. В Сухумской бухте прошел совместный рейд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА, Управления ФСБ России в Абхазии, СГБ РА, а также госкомитета по экологии.

Проверялось, в частности, наличие разрешительной и технической документации у владельцев маломерных плавательных средств.