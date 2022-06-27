СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД
Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. В Сухумской бухте прошел совместный рейд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА, Управления ФСБ России в Абхазии, СГБ РА, а также госкомитета по экологии.
Проверялось, в частности, наличие разрешительной и технической документации у владельцев маломерных плавательных средств.
Были проверены с десяток маломерных судов и плавательных средств.
По словам руководства ГИМС у основной части проверенных судовладельцев все необходимые документы были в наличии, за исключением одного. В связи с чем владельцу гидроцикла, не имевшего прав на эксплуатацию вышеназванного плавсредства, был выписан штраф.
Подобные рейды будут продолжены и охватят акваторию всей республики.