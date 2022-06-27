ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

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Новости Понедельник, 27 июня 2022 22:04
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Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ.  Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Абхазии в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Российской Федерации.

В результате досмотра обнаружено несоответствие заявленных в таможенной декларации сведений о товаре их фактическому количеству. Так, в ходе таможенного досмотра под обшивкой багажного отделения автомобиля таможенники обнаружили тайники, в которых были спрятаны незадекларированные товары в ассортименте (моторные масла, масляные фильтры) в количестве 34 ед. 

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 27 июня 2022 22:07

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