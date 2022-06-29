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Абхазия Информ

2 ИЮЛЯ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»

Новости Среда, 29 июня 2022 15:27
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2 ИЮЛЯ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»
Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. 2-6 июля в Сухуме пройдет XI Международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш». 
В турнире примут участие восемь сборных команд из Волгоградской области, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Абхазия, две команды из Ростовской области, а также впервые в турнире примет участие команда из Санкт-Петербурга. 
Главный судья – первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Александр Банников. 
Открытие турнира состоится 2 июля в 13:30 в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр (парк имени Надежды Курченко). Также, 2 июля в 09:00 состоится церемония возложения цветов к Мемориалу второго Президента Абхазии Сергея Багапш в селе Джгерда.
Турнир организован Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту при поддержке сотовой компании «Амобайл».
Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 29 июня 2022 15:30

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