2 ИЮЛЯ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. 2-6 июля в Сухуме пройдет XI Международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш».

В турнире примут участие восемь сборных команд из Волгоградской области, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Абхазия, две команды из Ростовской области, а также впервые в турнире примет участие команда из Санкт-Петербурга.

Главный судья – первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Александр Банников.

Открытие турнира состоится 2 июля в 13:30 в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр (парк имени Надежды Курченко). Также, 2 июля в 09:00 состоится церемония возложения цветов к Мемориалу второго Президента Абхазии Сергея Багапш в селе Джгерда.