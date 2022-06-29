ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЮСТА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В Х ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Новости Среда, 29 июня 2022 15:07
Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. Министр юстиции Анри Барциц и руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц участвуют в проходящем с 29 июня по 1 июля юбилейном Х Петербургском международном юридическом форуме.
Международный юридический форум в Санкт-Петербурге является крупнейшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным юридическим сообществом.
Цель форума – продвижение идей модернизации права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений, в том числе улучшение взаимодействия правовых систем и выработка единых подходов к решению правовых вопросов в современном мире; развитие цифровых технологий в области права, государственного управления и экономики.
Ключевая тема форума – «Остаться в праве». Темой пленарного заседания станет «Право в многополярном мире». Среди спикеров: заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев; министр юстиции Республики Сербия Майа Попович; вице-президент Российской ассоциации международного права Бахтияр Тузмухамедов; президент Ассоциации юристов Индии Кумар Прашант.
Об этом сообщает сайт Минюста Абхазии.
Последнее от Super User
- ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ НАХОДИТСЯ В АБХАЗИИ
- 30 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ
- В МЧС СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ ПОЕЗДКИ В ЛНР
- ВЫПУСКНИКАМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ МВД АБХАЗИИ 2022 ГОДА ВРУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ ОФИЦЕРСКИЕ ПОГОНЫ