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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЮСТА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В Х ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Новости Среда, 29 июня 2022 15:07
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ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЮСТА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В Х ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. Министр юстиции Анри Барциц и руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц участвуют в проходящем с 29 июня по 1 июля юбилейном Х Петербургском международном юридическом форуме.

Международный юридический форум в Санкт-Петербурге является крупнейшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным юридическим сообществом.

Цель форума – продвижение идей модернизации права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений, в том числе улучшение взаимодействия правовых систем и выработка единых подходов к решению правовых вопросов в современном мире; развитие цифровых технологий в области права, государственного управления и экономики.

Ключевая тема форума – «Остаться в праве». Темой пленарного заседания станет «Право в многополярном мире». Среди спикеров: заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев; министр юстиции Республики Сербия Майа Попович; вице-президент Российской ассоциации международного права Бахтияр Тузмухамедов; президент Ассоциации юристов Индии Кумар Прашант.

Об этом сообщает сайт Минюста Абхазии.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 29 июня 2022 15:11

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