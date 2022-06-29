ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЮСТА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В Х ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Цель форума – продвижение идей модернизации права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений, в том числе улучшение взаимодействия правовых систем и выработка единых подходов к решению правовых вопросов в современном мире; развитие цифровых технологий в области права, государственного управления и экономики.