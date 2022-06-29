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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ НАХОДИТСЯ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 29 июня 2022 15:03
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ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ НАХОДИТСЯ В АБХАЗИИ

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии с рабочим визитом находится делегация Минэкономразвития Российской Федерации во главе с заместителем министра Дмитрием Вольвачем.

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган встретила гостей на границе с РФ.

Российские коллеги приступили к плановому осмотру инфраструктурных объектов, восстанавливаемых на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, в том числе, полигон бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района.

Также российская делегация посетила подстанцию «Алахадзы» и международный аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба.

Вечером Дмитрий Вольвач встретился с главой государства.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 29 июня 2022 15:06

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