ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ НАХОДИТСЯ В АБХАЗИИ

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии с рабочим визитом находится делегация Минэкономразвития Российской Федерации во главе с заместителем министра Дмитрием Вольвачем. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган встретила гостей на границе с РФ.