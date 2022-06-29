30 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. 30 июня в 11:00 состоится очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия.



В повестку дня вошли следующие вопросы:





Об организации работы по составлению проектов законов Республики Абхазия о республиканском бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2023 год

О представлении Президенту Республики Абхазия предложения о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года

О повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году

Об установлении цены на бланк лицензии для лицензирующих органов

О проведении переговоров о подписании Соглашения между Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия и Министерством сельского хозяйства и аграрной реформы Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области сельского хозяйства

О передаче Управлением капитального строительства Республики Абхазия материалов для модернизации электрических подстанции и распределительных сетей Республиканскому унитарному предприятию «Черноморэнерго»

О признании утратившим силу Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 19 апреля 2001 года №63 «Об утверждении Устава и структуры государственной компании «Абхазтоп»

О проведении переговоров о подписании Соглашения между Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 декабря 2021 года №134 «Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства иностранных дел Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2022 год»

Об утверждении состава коллегии министерства культуры Республики Абхазия

О признании утратившим силу Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 17 марта 2016 г. №24 «Об утверждении «Положения о резерве универсального обслуживания»

О передаче в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «10 лет Победы» имущества бывшего пансионата «Жоэквара»

О внесении изменения в Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта за счет средств Государственного бюджета Республики Абхазия, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 4 ноября 2011 года №154

О передаче Государственным управлением Республики Абхазия по землепользованию и кадастру автотранспортных средств Государственному учреждению Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру «Государственная кадастровая палата»

А также ряд вопросов пользования землёй.

Об этом сообщает сайт правительства.