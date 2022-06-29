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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

Новости Среда, 29 июня 2022 14:50
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. В ходе таможенного контроля транспортных средств на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен автомобиль Lexus RX-300, прибывший из Республики Абхазия.

В ходе устного опроса водитель, гражданин Абхазии 1987 г.р., заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к ввозу на территорию ЕАЭС.

При таможенном досмотре автомобиля в бардачке был обнаружен пистолет и одна коробка с патронами светозвукового действия калибра 10ТК (шумовые). Общее количество патронов в коробке и в магазине составило 25 штук.

По результатам таможенной экспертизы было установлено, что данный пистолет торговой марки «Baikal» заводского отечественного производства, 2021 года выпуска, относится к категории гражданского охолощенного оружия. Рыночная стоимость пистолета составляет более 23,5 тысяч рублей.

«При перемещении через таможенную границу ЕАЭС гражданское оружие (сигнальные пистолеты и др.) подлежит обязательному письменному декларированию, так как является товаром, в отношении которого применяются запреты и ограничения, – отметил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Антон Александров. – При этом перемещение через границу физическим лицом оружия в качестве товара для личного пользования осуществляется при наличии разрешительных документов федерального органа исполнительной власти РФ, уполномоченного в сфере оборота оружия».

Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и ст.16.3 КоАП России. Санкции статей предусматривают наказание в виде административных штрафов с возможной конфискацией предмета правон

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 29 июня 2022 14:51

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