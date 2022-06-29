 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МЧС СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ ПОЕЗДКИ В ЛНР

Новости Среда, 29 июня 2022 14:45
Оцените материал
(0 голосов)
В МЧС СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ ПОЕЗДКИ В ЛНР

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии состоялась пресс-конференция по итогам гуманитарной миссии спасательного ведомства страны в Луганскую Народную Республику.

Сотрудники МЧС рассказали журналистам об особенностях крайней командировки на Донбасс, специфике восстановительных работ на разрушенных объекта инфраструктуры республики, о разминировании территории, о взаимодействии с коллегами из МЧС ЛНР.

По словам министра, генерал-лейтенанта Льва Квициния, полученный во время командировки в Луганск опыт крайне важен для сотрудников МЧС. Наши спасатели проявили себя весьма достойно, о чем не раз подчеркивала принимающая сторона.

Лев Квициния поблагодарил всех граждан страны, кто помогал в формировании гуманитарных конвоев на Донбасс.

С начала этого года в ДНР и ЛНР были направлены четыре гуманитарных конвоя, жителям республик доставлено около 70 тонн гуманитарного груза.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 29 июня 2022 14:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫПУСКНИКАМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ МВД АБХАЗИИ 2022 ГОДА ВРУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ ОФИЦЕРСКИЕ ПОГОНЫ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.