В МЧС СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ ПОЕЗДКИ В ЛНР
Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии состоялась пресс-конференция по итогам гуманитарной миссии спасательного ведомства страны в Луганскую Народную Республику.
Сотрудники МЧС рассказали журналистам об особенностях крайней командировки на Донбасс, специфике восстановительных работ на разрушенных объекта инфраструктуры республики, о разминировании территории, о взаимодействии с коллегами из МЧС ЛНР.
По словам министра, генерал-лейтенанта Льва Квициния, полученный во время командировки в Луганск опыт крайне важен для сотрудников МЧС. Наши спасатели проявили себя весьма достойно, о чем не раз подчеркивала принимающая сторона.
Лев Квициния поблагодарил всех граждан страны, кто помогал в формировании гуманитарных конвоев на Донбасс.
С начала этого года в ДНР и ЛНР были направлены четыре гуманитарных конвоя, жителям республик доставлено около 70 тонн гуманитарного груза.
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