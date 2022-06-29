В МЧС СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ ПОЕЗДКИ В ЛНР

Сотрудники МЧС рассказали журналистам об особенностях крайней командировки на Донбасс, специфике восстановительных работ на разрушенных объекта инфраструктуры республики, о разминировании территории, о взаимодействии с коллегами из МЧС ЛНР.

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии состоялась пресс-конференция по итогам гуманитарной миссии спасательного ведомства страны в Луганскую Народную Республику.

По словам министра, генерал-лейтенанта Льва Квициния, полученный во время командировки в Луганск опыт крайне важен для сотрудников МЧС. Наши спасатели проявили себя весьма достойно, о чем не раз подчеркивала принимающая сторона.

Лев Квициния поблагодарил всех граждан страны, кто помогал в формировании гуманитарных конвоев на Донбасс.

С начала этого года в ДНР и ЛНР были направлены четыре гуманитарных конвоя, жителям республик доставлено около 70 тонн гуманитарного груза.