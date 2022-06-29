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Абхазия Информ

ВЫПУСКНИКАМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ МВД АБХАЗИИ 2022 ГОДА ВРУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ ОФИЦЕРСКИЕ ПОГОНЫ

Новости Среда, 29 июня 2022 14:43
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ВЫПУСКНИКАМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ МВД АБХАЗИИ 2022 ГОДА ВРУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ ОФИЦЕРСКИЕ ПОГОНЫ

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. Курсантам, успешно окончившим процесс обучения по программе Учебного центра МВД РА, присвоены первичные специальные звание среднего начальствующего состава – младший лейтенант и лейтенант милиции.

В торжественной обстановке первые офицерские погоны молодым коллегам вручил начальник Высшей школы милиции МВД Абхазии Игорь Базильский. От руководства министерства внутренних дел молодых офицеров поздравил начальник Управления кадров МВД Алиас Шинкуба и начальник Управления по воспитательной работе Денис Стерлигов. Наставники, преподаватели и родители выпускников пожелали юным служителям правопорядка дальнейшей успешной работы, личного счастья, мира и благополучия.

Вручение первых офицерских погон стоит в одном ряду с таким ритуалом, как принятие Присяги, и запоминается на всю жизнь. Каждый офицер с первого дня своей службы призван охранять общественный порядок, защищать общество и государство от возможных преступных посягательств, ведь милицейская служба не просто выбор определенного рода деятельности, но и смысл всей дальнейшей жизни.

После окончания обучения молодые офицеры распределены для дальнейшего несения службы в городские управления и районные отделы внутренних дел республики.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 29 июня 2022 14:45

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