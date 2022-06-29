МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПОДПИШЕТ С АБХАЗИЕЙ СОГЛАШЕНИЕ О ГОСПРОГРАММЕ ПО РАЗВИТИЮ

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подписать от имени Российской Федерации соглашение с Республикой Абхазия о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы, сообщает ТАСС.

Соглашение предусматривает повышение заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с абхазской стороной проект соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы», – говорится в документе.

30 июня состоится очередное заседание Кабинета министров Абхазии.

В повестку дня вынесены вопросы о представлении президенту Абхазии предложения о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года.