СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС АБХАЗИИ
Cухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ. Сегодня продолжился совместный рейд сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Управления ФСБ России в РА. На этот раз были проверены маломерные суда и плавстредства, пришвартованные к берегу от района Маяка до Кяласура. В их числе пять катамаранов, два гидроцикла и один катер. Проверялось наличие установленной документации по техническому состоянию и разрешение на выход в море.
Большинство проверенных плавсредств соответствовали нормативам, к их владельцам не было серьезных претензий.
Одно маломерное судно значилось, как безхозное, оно два года не проходило техосмотр. Владелец плавсредства установлен, ему вменено в обязанность устранить допущенные нарушения в кратчайший срок.
В ходе совместного рейда было также проверено состояние городских пляжей и их готовность к купальному сезону.
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