 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС АБХАЗИИ

Новости Вторник, 28 июня 2022 20:28
Оцените материал
(0 голосов)
СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС АБХАЗИИ

Cухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ. Сегодня продолжился совместный рейд сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Управления ФСБ России в РА. На этот раз были проверены маломерные суда и плавстредства, пришвартованные к берегу от района Маяка до Кяласура. В их числе пять катамаранов, два гидроцикла и один катер. Проверялось наличие установленной документации по техническому состоянию и разрешение на выход в море.

Большинство проверенных плавсредств соответствовали нормативам, к их владельцам не было серьезных претензий.

Одно маломерное судно значилось, как безхозное, оно два года не проходило техосмотр. Владелец плавсредства установлен, ему вменено в обязанность устранить допущенные нарушения в кратчайший срок.

В ходе совместного рейда было также проверено состояние городских пляжей и их готовность к купальному сезону.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 28 июня 2022 20:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ДМИТРИЕМ ВОЛЬВАЧЕМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.