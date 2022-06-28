ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ДМИТРИЕМ ВОЛЬВАЧЕМ

Cухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Дмитрием Вольвачем. В ходе встречи обсуждались вопросы инвестиционного экономического сотрудничества. Глава государства, приветствуя Дмитрия Вольвача, отметил, что за последнее время накопился ряд вопросов, которые требуют совместного обсуждения. «Уверен в том, что сегодня нас ждет продуктивная работа, есть ряд вопросов, по которым требуется совместное решение», – подчеркнул Аслан Бжания.

Дмитрий Вольвач поблагодарил президента за встречу. Он выразил главе абхазского государства благодарность за поддержку России в проведении специальной операции на Украине.

«Я хотел бы поблагодарить за ту безусловную поддержку, которую Вы оказали Российской Федерации с первых дней проведения специальной военной операции, за признание независимости ЛНР и ДНР, за ту помощь, которую Вы оказали в первые дни, когда приехали более двухсот беженцев. Вы оказали им теплый прием, практически отеческую заботу», – отметил Дмитрий Вольвач.

Он также выразил благодарность за то, что сегодня в защите народа Донбасса принимают участие и добровольцы из Абхазии.

Дмитрий Вольвач подчеркнул, что в планах не только обсудить ряд вопросов инвестиционного экономического сотрудничества, но и найти конкретные решения по ним.



«Реакция на события в Украине не могла быть иной, народ Абхазии в едином порыве решил поддержать народ России. На принципиальные вещи, на ценности, которые формируют человека, у нас единый взгляд, что является основанием для дальнейшего укрепления наших отношений», – резюмировал Аслан Бжания.

В обсуждении параметров и реализации инвестиционной программы также приняли участие заместитель руководителя Администрации президента Валерий Папба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, советник президента Григорий Пилия.

Об этом сообщает сайт главы государства.