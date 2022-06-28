 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ДМИТРИЕМ ВОЛЬВАЧЕМ

Новости Вторник, 28 июня 2022 20:21
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ДМИТРИЕМ ВОЛЬВАЧЕМ

Cухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Дмитрием Вольвачем. В ходе встречи обсуждались вопросы инвестиционного экономического сотрудничества. 

Глава государства, приветствуя Дмитрия Вольвача, отметил, что за последнее время накопился ряд вопросов, которые требуют совместного обсуждения. «Уверен в том, что сегодня нас ждет продуктивная работа, есть ряд вопросов, по которым требуется совместное решение», – подчеркнул Аслан Бжания.

Дмитрий Вольвач поблагодарил президента за встречу.  Он выразил главе абхазского государства благодарность за поддержку России в проведении специальной операции на Украине.

«Я хотел бы поблагодарить за ту безусловную поддержку, которую Вы оказали Российской Федерации с первых дней проведения специальной военной операции, за признание независимости ЛНР и ДНР, за ту помощь, которую Вы оказали в первые дни, когда приехали более двухсот беженцев. Вы оказали им теплый прием, практически отеческую заботу», – отметил Дмитрий Вольвач.

Он также выразил благодарность за то, что сегодня в защите народа Донбасса принимают участие и добровольцы из Абхазии.

Дмитрий Вольвач подчеркнул, что в планах не только обсудить ряд вопросов инвестиционного экономического сотрудничества, но и найти конкретные решения по ним.

«Реакция на события в Украине не могла быть иной, народ Абхазии в едином порыве решил поддержать народ России. На принципиальные вещи, на ценности, которые формируют человека, у нас единый взгляд, что является основанием для дальнейшего укрепления наших отношений», – резюмировал Аслан Бжания.

В обсуждении параметров и реализации инвестиционной программы также приняли участие заместитель руководителя Администрации президента Валерий Папба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, советник президента Григорий Пилия.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 28 июня 2022 20:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГОСОБВИНЕНИЕ ПРЕДСТАВИЛО СУДУ ВЕЩДОКИ ПО ДЕЛУ О ТРОЙНОМ УБИЙСТВЕ В СУХУМЕ СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.