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Абхазия Информ

ГОСОБВИНЕНИЕ ПРЕДСТАВИЛО СУДУ ВЕЩДОКИ ПО ДЕЛУ О ТРОЙНОМ УБИЙСТВЕ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 28 июня 2022 20:16
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ГОСОБВИНЕНИЕ ПРЕДСТАВИЛО СУДУ ВЕЩДОКИ ПО ДЕЛУ О ТРОЙНОМ УБИЙСТВЕ В СУХУМЕ

Cухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ. Рассмотрение дела о тройном убийстве, которое произошло в ноябре 2019 года на набережной Махаджиров в Сухуме, продолжилось в здании СГБ Абхазии.

Гособвинение представило в Верховном суде Абхазии вещественные доказательства по делу о тройном убийстве на набережной – автоматы и детали от них с сильными следами окисления, ржавчины и копоти, которые были изъяты в сожженном автомобиле Toyota Mark 2.

Согласно версии обвинения, именно на этом автомобиле обвиняемые приехали на место убийства и скрылись с него, после чего сожгли автомобиль в районе Депо в Сухуме.

Также Генпрокуратурой были представлены пули от автоматного оружия, которые извлекли из тел потерпевших Астамура Шамба и Алхаса Авидзба.

На этом судебный процесс не окончен, продолжается стадия исследования письменных доказательств.

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана «Сан-Ремо» Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.

Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.

Об этом сообщает Спутник-Абхазия

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 28 июня 2022 20:19

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