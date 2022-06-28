ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Cухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ. Нателе и Смыр Доне Малия присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Соответствующие указы подписал президент Аслан Бжания.

«За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» Смыр Нателе Ивановне, учителю начальных классов Гагрской средней школы №1» и Малия Доне Тачовне, директору средней школы №1 им. В.Д. Лакоба г. Пицунда», – гласят тексты указов.





