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Абхазия Информ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «OPERA VIVA» ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 28 июня 2022 19:54
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «OPERA VIVA» ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ

Cухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ.Министерство культуры Республики Абхазия проведет II Международный оперный фестиваль – «OPERA VIVA»:

5 июля в 20.00 ч. открытие фестиваля в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба.

6 июля в 20:00 – концерт «Piano Duo» в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба.

7 июля в 17:00 – закрытие фестиваля в Концертном зале Пицундского храма.

В концерте примут участие:

– Государственный камерный оркестр Республики Абхазия (художественный руководитель и главный дирижер народный артист Республики Абхазия Давид Терзян);

– Государственная хоровая капелла Республики Абхазия (художественный руководитель и главный дирижер народная артистка Республики Абхазия Нора Аджинджал);

– Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея (художественный руководитель заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Петр Темирканов, главный дирижер заслуженный артист Республики Адыгея Аркадий Хуснияров);

– Камерный хор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (художественный руководитель, профессор А.В.Соловьев).

А также солисты:

Нинель Бжания – Народная артистка Республики Абхазия, солистка Абхазской государственной филармонии им.Р.Д.Гумба;

Гулиза Авидзба – Заслуженная артистка Республики Абхазия, , солистка Абхазской государственной филармонии им.Р.Д.Гумба;

Нана Черкезия (сопрано) – лауреат международных конкурсов, солистка Государственного камерного оркестра Республики Абхазия, солистка Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба;

Алхас Ферзба – лауреат международных конкурсов, солист оперного театра Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, солист Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба;

Астамур Квициния – солист Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.

Бехзод Давронов (тенор) – лауреат международных конкурсов, солист оперной труппы Большого театра

Кристина Эшба (сопрано) – солистка Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба;

Сирануш Гаспарян (сопрано) – лауреат международных конкурсов;

Лука Гаделия – заслуженный артист Республики Абхазия, солист Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 28 июня 2022 19:58

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