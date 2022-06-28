МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «OPERA VIVA» ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ

Cухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ.Министерство культуры Республики Абхазия проведет II Международный оперный фестиваль – «OPERA VIVA»:

5 июля в 20.00 ч. открытие фестиваля в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба.

6 июля в 20:00 – концерт «Piano Duo» в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба.

7 июля в 17:00 – закрытие фестиваля в Концертном зале Пицундского храма.