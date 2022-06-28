МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «OPERA VIVA» ПРОЙДЕТ В АБХАЗИИ
Cухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ.Министерство культуры Республики Абхазия проведет II Международный оперный фестиваль – «OPERA VIVA»:
5 июля в 20.00 ч. открытие фестиваля в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба.
6 июля в 20:00 – концерт «Piano Duo» в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба.
7 июля в 17:00 – закрытие фестиваля в Концертном зале Пицундского храма.
В концерте примут участие:
– Государственный камерный оркестр Республики Абхазия (художественный руководитель и главный дирижер народный артист Республики Абхазия Давид Терзян);
– Государственная хоровая капелла Республики Абхазия (художественный руководитель и главный дирижер народная артистка Республики Абхазия Нора Аджинджал);
– Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея (художественный руководитель заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Петр Темирканов, главный дирижер заслуженный артист Республики Адыгея Аркадий Хуснияров);
– Камерный хор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (художественный руководитель, профессор А.В.Соловьев).
А также солисты:
Нинель Бжания – Народная артистка Республики Абхазия, солистка Абхазской государственной филармонии им.Р.Д.Гумба;
Гулиза Авидзба – Заслуженная артистка Республики Абхазия, , солистка Абхазской государственной филармонии им.Р.Д.Гумба;
Нана Черкезия (сопрано) – лауреат международных конкурсов, солистка Государственного камерного оркестра Республики Абхазия, солистка Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба;
Алхас Ферзба – лауреат международных конкурсов, солист оперного театра Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, солист Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба;
Астамур Квициния – солист Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.
Бехзод Давронов (тенор) – лауреат международных конкурсов, солист оперной труппы Большого театра
Кристина Эшба (сопрано) – солистка Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба;
Сирануш Гаспарян (сопрано) – лауреат международных конкурсов;
Лука Гаделия – заслуженный артист Республики Абхазия, солист Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба.
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