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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ РАУФУ ЛАКОБА

Новости Вторник, 28 июня 2022 19:52
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ РАУФУ ЛАКОБА

Cухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ. В Историко-мемориальном музее Нестора Лакоба состоялась выставка, посвященная 100-летию Рауфа Несторовича Лакоба (6 июня 1922 г.  – 28 июля 1941 г.), сына  выдающегося государственного и партийного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба.  

На выставке присутствовали министр культуры РА Даур Кове, представители творческой и научной интеллигенции Абхазии,  политические и общественные деятели.  В экспозицию вошли более 30 фотографий семьи Нестора Аполлоновича Лакоба.  Они развешаны на голых кирпичных стенах в  двух залах музея. В память о семье Лакоба были зажжены свечи. 

Директор историко-мемориального музея Нестора Лакоба Людмила Малия, открывая выставку,  приветствовала  всех пришедших  и отметила значимость данного мероприятия.

«Сегодня мы вспоминаем Рауфа Несторовича Лакоба. В семье Нестора Лакоба никого не осталось. О самом Рауфе мало, что сказано. Но из того, что известно, он был хорошим ребенком, любил своих родственников, уважал друзей, мечтал вырасти и  помогать своей стране», – рассказала Малия.

На выставке представлены фотографий, на которых изображены члены семьи Нестора Лакоба, исторические кадры, на которых руководитель Абхазии сфотографирован вместе с высшими партийными руководителями СССР, в том числе с Иосифом Сталиным и Лаврентием Берия.

Воспоминаниями своих старших о семье Нестора Лакоба, в том числе и о Рауфе Лакоба поделились бывший сотрудник Сухумского физико-технического института, инженер Александр Чамагуа, директор Института ботаники АНА Эдуард Губаз, общественный деятель, поэт Геннадий Аламиа, председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Думава, дочь абхазского поэта и переводчика Михаила Гочуа Тинатин Гочуа

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 28 июня 2022 19:54

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