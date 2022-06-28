В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ РАУФУ ЛАКОБА

На выставке присутствовали министр культуры РА Даур Кове, представители творческой и научной интеллигенции Абхазии, политические и общественные деятели. В экспозицию вошли более 30 фотографий семьи Нестора Аполлоновича Лакоба. Они развешаны на голых кирпичных стенах в двух залах музея. В память о семье Лакоба были зажжены свечи.

Cухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ. В Историко-мемориальном музее Нестора Лакоба состоялась выставка, посвященная 100-летию Рауфа Несторовича Лакоба (6 июня 1922 г. – 28 июля 1941 г.), сына выдающегося государственного и партийного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба.

Директор историко-мемориального музея Нестора Лакоба Людмила Малия, открывая выставку, приветствовала всех пришедших и отметила значимость данного мероприятия.

«Сегодня мы вспоминаем Рауфа Несторовича Лакоба. В семье Нестора Лакоба никого не осталось. О самом Рауфе мало, что сказано. Но из того, что известно, он был хорошим ребенком, любил своих родственников, уважал друзей, мечтал вырасти и помогать своей стране», – рассказала Малия.





На выставке представлены фотографий, на которых изображены члены семьи Нестора Лакоба, исторические кадры, на которых руководитель Абхазии сфотографирован вместе с высшими партийными руководителями СССР, в том числе с Иосифом Сталиным и Лаврентием Берия.

Воспоминаниями своих старших о семье Нестора Лакоба, в том числе и о Рауфе Лакоба поделились бывший сотрудник Сухумского физико-технического института, инженер Александр Чамагуа, директор Института ботаники АНА Эдуард Губаз, общественный деятель, поэт Геннадий Аламиа, председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Думава, дочь абхазского поэта и переводчика Михаила Гочуа Тинатин Гочуа