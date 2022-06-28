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Абхазия Информ

«АЗИД» ПОЭТАПНО СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

Новости Вторник, 28 июня 2022 14:15
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«АЗИД» ПОЭТАПНО СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

Сухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ. Топливная компания «АЗиД» поэтапно снижает цены на  бензин. При формировании отпускных цен в оптовом и розничном сегменте компания исходит из закупочных цен и предельной надбавки в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 1 марта 2022 года. Установленный данным Постановлением порядок позволяет своевременно реагировать на изменения закупочных цен как в сторону повышения, так и в сторону снижения», – говорится  в комментарии компании по ситуации с ценами на рынке нефтепродуктов в Абхазии.

В апреле в сети АЗС ООО «АЗиД»  были установлены следующие цены за литр:

– бензин марки АИ-92 – 56 руб.;

– бензин марки АИ-95 – 65 руб.;

– дизельное топливо – 65 руб.

В связи с изменением закупочных цен в сторону снижения по бензину марки АИ-95, с мая в сети АЗС «АЗиД» производилось поэтапное снижение цен. Сейчас цена на бензин АИ-95 снизилась на 6 рублей и  составляет 59 руб.

Цена на бензин марки АИ-92 также снижается. В розничной сети АЗС «АЗиД» в настоящее время бензин АИ-92 продается по 53,5 руб.

«В связи с тем, что 24 июня 2022 г. получены контракты на следующую поставку по более низкой цене, появилась возможность произвести данное снижение. ООО «АЗиД» как один из крупных импортеров топлива, в целях обеспечения наличия в Абхазии  необходимого объема, с учетом увеличения сроков поставок, в особенности в летний сезон, произвело закуп топлива, в том числе и для стратегического запаса. Сокращение объемов запасов неминуемо приведет к дефициту топлива со всеми вытекающими проблемами. Опыт прошлого сезона этому наглядный пример», – отмечается в комментарии «АЗиД».

Что касается цены на дизельное топливо, она остается прежней. Закупочные цены на дизельное топливо не снижаются.

«Розничные и оптовые цены ООО «АЗиД» обоснованы, утверждены в соответствии с порядком, и сбалансированы с точки зрения обеспечения бесперебойной работы. В зависимости от ситуации с закупочными ценами нами будут приниматься решения как в пользу повышения, так и в пользу понижения стоимости нефтепродуктов», – заявляют в компании «АЗиД».

В топливной отрасли Абхазии существует конкуренция. Поставкой нефтепродуктов занимаются несколько компаний, имеющих свои сети АЗС, цены ы на которых отличаются друг от друга. Отличаются объемы рынка, занимаемые компаниями и вытекающие из этого вопросы логистики.

21 июня 2022 года состоялось расширенное заседание парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, посвященное ситуации на топливном рынке Абхазии и вопросам формирования цен на нефтепродукты, на которое представителей ООО «АЗиД» не пригласили.

«Считаем, что для формирования полной и объективной картины по ситуации на рынке нефтепродуктов необходимо изучить  положения всех поставщиков. В связи с этим ООО «АЗиД» готово к открытому обсуждению вопросов топливной сферы на всех площадках. Мы готовы предоставить всем заинтересованным лицам необходимую информацию», – сообщает ООО «АЗиД», и при этом предупреждает, что «для публикации и дальнейшего распространения некоторых материалов есть объективные ограничения».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 28 июня 2022 14:52

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