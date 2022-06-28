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Абхазия Информ

ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ПО ПОХИЩЕНИЮ ИРИНЫ ДОЧИЯ

Новости Вторник, 28 июня 2022 14:05
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ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ПО ПОХИЩЕНИЮ ИРИНЫ ДОЧИЯ

Cухум. 28 июня 2022. Абхазия-Информ. Судебной коллегией Верховного суда Республики Абхазия, под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Оксаны Пилия и Мадины Лоуга по результатам разбирательства дела по факту похищения Ирины Дочия 2 июля 2016 года и убийству Дмитрия Озган, имевшего место 8 ноября 2017 года был оглашен обвинительный приговор.

Судебная коллегия Верховного суда признала виновными: 

Алхаса Дзидзария в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере), пунктом «ж» части 2 статьи 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по двум эпизодам части 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК Республики Абхазия и приговорила к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

​Геннадия Блаб в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере) УК Республики Абхазия и приговорила к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима;

Вардена Чантурия в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, угрозы применения насилия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, то есть требование чужого имущества в особо крупном размере) УК Республики Абхазия и приговорила к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Джумбера Авидзба в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 120 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением) и частью 2 статьи 223 (незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств) УК Республики Абхазия и назначила наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом. Д. Авидзба от назначенного наказания освобожден в связи с фактическим отбытием за время содержания под стражей.

Суд также установил вину Астамура Дзидзария в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по части 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК Республики Абхазия и прекратил производство по делу по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью Астамура Дзидзария, убитого 04 февраля 2020 года в СИЗО МВД в пос. Дранда.

Вышеуказанный приговор был вынесен при особом мнении судьи Мадины Логуа, которая согласившись с квалификацией содеянного фигурантами дела, признанных виновными, была за назначение более строгого наказания, а именно Геннадию Блаб 12 лет лишения свободы, Алхасу Дзидзария 16 лет, а Вардену Чанутрия 11 лет.

По данному уголовному делу 25 февраля 2020 года судьей Верховного суда Республики Абхазия Мимозой Цушба, также был вынесен обвинительный приговор в отношении всех фигурантов дела, однако судом кассационной инстанции 27 октября 2020 года указанный обвинительный приговор был отменен, ввиду допущенных судом существенных нарушений уголовно -процессуального закона и дело было направлено на новое судебное разбирательство. 

Названные в настоящем сообщении лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Настоящий приговор Судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия в течение 15 рабочих дней со дня провозглашения может быть обжалован сторонами в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 28 июня 2022 14:15

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