БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

Общество анонимных наркоманов – это сообщество мужчин и женщин, у которых очень серьезные проблемы в жизни. Оно объединяет людей, которые перепробовали все – и лечение в медучреждениях, и религию, и психиатрию, но ничего им не помогло. Общество – это бескорыстная помощь одного зависимого другому оставаться чистым, не употреблять наркотики и при этом жить счастливо. Такие организации существуют по всему миру, есть оно и в Абхазии. Важной особенностью сообщества является полная анонимность его участников.

Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей – 11 лет со дня создания. Кто-то скажет – это же не круглая дата, какой юбилей? Но об этом чуть позже…

Общее собрание анонимных наркоманов проводится раз в год, в нем принимают участие не только граждане Абхазии, но и гости из многих городов России и ближнего зарубежья. География участников постоянно расширяется.

Глядя на этих людей, никогда не скажешь, что они в прошлом наркоманы – обстановка дружеская, улыбчивые и открытые лица, доброжелательное общение, многие приезжают с детьми. При этом все присутствующие не скрывают, что в прошлом были законченными наркоманами, вен «живых» невозможно было найти.

Юбилейная встреча началась с переклички: участники с гордостью говорили сколько дней, недель, месяцев, лет они живут без наркотиков. Особенно тепло принимали тех, у кого срок «чистоты» 2-3 месяца и тех, кто смог удержаться от приема наркотиков один день.

Кстати, сами наркоманы избегают слова наркоман, они говорят – я зависимый. Дело в том, что выздоровевшими их можно назвать условно, хотя большинство годами живут без приема химических веществ. У многих после прекращения приема наркотиков появились семьи и дети.

Наркомания и алкоголизм – бич современного общества. Зависимость от наркотических препаратов формируется очень быстро, в некоторых случаях – с первого приема, а вот избавиться от пагубной страсти бывает крайне непросто, особенно, если человек сам не видит проблемы и бороться с этим не хочет.

В Сухуме сегодня работают три группы анонимных наркоманов: они встречаются каждый день, утром и вечером на «Амре» и дважды в неделю в Республиканском наркодиспансере. Таким образом, все зависимые получают шанс на новую жизнь. При этом все признают, что конечно же нужна воля и понимание, что дальше так жить нельзя.

Наркоманами становятся по-разному: кого-то вовлекают друзья и даже родственники, кто-то хочет показать, что он взрослый и мама с папой ему не указ, кого-то, как рассказывают сами наркоманы – «берут на понт…». Есть и такие, про которых говорят с жиру бесятся! По статистике, каждый наркоман привлекает к потреблению наркотиков до 10 человек, но и тот, кто смог выйти из этого состояния, так же до 10 человек возвращает к жизни.

«Здравствуйте, я – Сергей, я зависимый!» «Здравствуйте, я – Адгур, я – зависимый!» – так начинаются все встречи анонимных наркоманов. Ее участники представляются, а затем идет история человека. Все рассказывают о себе искренне, с подробностями, потому что здесь все свои и они, как никто другой, понимают твою боль и беду. Истории у всех разные, но в тоже время схожие – наркотики испортили их жизнь, и жизнь близких и родных им людей.

Есть много взглядов на наркоманию, основывающихся как на научном, так и на личном опыте. Не удивительно, что существуют откровенные разногласия в определении этой проблемы. Некоторые, кажется, соответствуют видимым и изученным фактам, некоторые – нет. Я предлагаю ознакомиться со взглядами представителей Общества анонимных наркоманов на наркоманию, как на заболевание. Вот несколько таких историй.

Дима: «Я без наркотиков 8 лет, но, тем не менее, я – зависимый. Я всегда думал, что наркотики – это не мое, захочу – в любой момент брошу, а в итоге дошло до того, что я «торчал» по полной. Для меня не существовало ни Бога, ни детей, ни мамы и только собрания меня спасли и привели к переоценке жизни. Я до конца жизни буду благодарен человеку, который привел меня в группу, и эта благодарность выражается именно в том, что я столько лет остаюсь чистым. Начинали мы с группы в 8-10 человек. Я ходил, слушал, что-то сам говорил и вдруг понял, что у меня 5 месяцев чистоты, что я удержался в сообществе. С первых дней меня окружили заботой и теплом, и я пришел к мысли, что когда мне будет плохо, я всегда найду здесь поддержку. В этих обсуждениях я понял, что, если не начну выздоравливать – я конченный человек! А также понял то, что, если перестану ходить в группу, в любое время опять могу вернуться к старой жизни. Когда к нам приходят новички я им объясняю, что главное поставить цель – выздороветь! Кстати, многие не верят, что я не колюсь, но это именно так».

Сергей: «Я «чистый» 11 лет. Много раз пытался бросить, но, по сути, ни одного дня не обходился без наркотиков. Сейчас больше всего боюсь, что группу закроют. Я не могу без нее, ее участники стали частью меня. Более того, подарили надежду и подняли самооценку. Я не хочу жить, как жил раньше и призываю тех, кто действительно хочет бросить наркотики приходить в группу, ничто другое не поможет».

Астамур: «Без наркотиков жизнь для меня была невыносимой и все, до чего я дотрагивался, превращалось в гниль! Потом я узнал, что те, кто были конченными наркоманами, вдруг изменились потому, что стали ходить в группу. И я, человек полностью зависимый, стал им завидовать в хорошем смысле этого слова. Это и послужило толчком моему приходу в Общество анонимных наркоманов. Вот уже семь лет я чистый, кручу как педали на велосипеде свою жизнь и двигаюсь вперед. В прошлом было столько боли, я даже не помню, как дочь росла… Более того, три дня был под кайфом, а мне ребята говорят «ты что здесь делаешь, у тебя дочь родилась!» В общем, никакой ответственности! Сейчас у меня родился еще один ребенок и это совсем другие чувства. Я всегда чего-то от всех ждал, считал, что мне все обязаны, а теперь я сам отдаю любовь и заботу».

Альберт: «Мне сейчас тяжело свои внутренние чувства высказать, но у меня была низкая самооценка, не знал о чем говорить с людьми, много проблем было, вечно думал, что про меня скажут или подумают. Всего и всех боялся. Я все способы перепробовал – и кровь очищал, и в специальных заведениях лечился, ничего не помогало и только благодаря сообществу я стал другим человеком. Меня теперь и дома, и друзья спрашивают: «Чего не идешь на учебу?». Они понимают, что я стал другим.

Сегодня в наших группа по 20-30 человек, много новичков. В группе главное выговориться, рассказать о своих проблемах и чувствах, личным примером показать, что это возможно и становится легче. И, еще – не должно быть отрицания помощи. Теперь меня многие приходят и спрашивают, как попасть в группу. Скоро пять лет, как я «чистый». Меня часто спрашивают: вашему обществу 5-7-11 лет и все у вас юбилей? Для нас каждый день, неделя, месяц, и, уж тем более год без наркотиков – это юбилей!»

Своим опытом жизни «под кайфом» поделился и Тигран из Еревана. Вырос он в интеллигентной семье – отец профессор, мать учительница. Все у него было, ни в чем не имел отказа, может быть поэтому с самого начала и унесла его блатная романтика. Со школьных времен пристрастился к алкоголю, потом перешел на наркотики, причем сразу на тяжелые. Несмотря на все это стал успешным бизнесменом, но тут как раз к месту пословица – не в деньгах счастье… Что только родители не делали – и метод «12 шагов» пробовали, и стационарно лечили, и запирали в клиниках – бесполезно. Тиграну повезло, что на его пути встретился человек, который сказал – давай я тебя отведу в группу, иначе пропадешь. Первые дни сидел, как дурак – о чем говорят, зачем мне все это нужно… Молчал… Но настал момент, когда и его попросили рассказать о жизни в угаре… Оказалось, что можно спокойно выговориться, излить душу и при этом никто не будет смеяться или лезть с советами… Сегодня Тигран сам ведет группу в Ереване и старается помочь тем, кто еще не совсем пропащий. «Чистый» более 20 лет.

Руслан: «6 лет и три месяца в обществе. За эти годы через группу прошло немало людей, но остались единицы. Мы многим помогли, но многие уходили уже после первой встречи, значит их время еще не пришло! Мы не ведем статистику, но по своим наблюдениями могу сказать, что это в основном взрослые люди, которые приходят осознано. Молодежь же пока не созрела для такого решения – бросить наркотики. Были и такие, кто ходили в группу два-три года, вроде бы были с нами, а потом вернулись с к старому. К сожалению, если у тебя все нормально в жизни и в семье все хорошо – удается скрывать, что ты употребляешь наркотики. Наркомания, алкоголизм и игромания – это такие вещи, которые все тщательно скрывают. Много лет семья может и не подозревать, что ты употребляешь наркотики. Проблема в том, что наркозависимость очень трудно диагностировать. Обыватели зачастую думают, что если он сегодня не употребляет, то все нормально, но по сути это – хронически неизлечимое и смертельное заболевание. В этой ситуации нельзя принять какую-то пилюлю и стать здоровым. Если ты сам внутренне не настроишься на жизнь без наркотиков, никакие врачи тебя не вылечат.

Я много чего пробовал с точки зрения медицины – капельницы, лекарства, они чистят тело, но наркомания – это настолько изворотливое и коварное духовное заболевание, что она бывает сильнее, чем любовь к собственным детям. Мне так хотелось быть свободным, раскованным, а без допинга я это не умею делать, поэтому вначале попробовал алкоголь. Естественно, от меня пахло, и родители ругались, и я нашел очень удобный способ – стал принимать наркотики и все были «счастливы».

Многие думают, что если они заведут семью, то бросят наркотики, но это одно из заблуждений. Даже рождение детей никак на меня не повлияло. На время я, конечно, остановился, терпел, но потом опять сорвался. Я номинально знал, что у меня есть дети, но никакой ответственности за них не нес. Двое у меня родились, когда я был наркоманом, третий – в «чистоте», и вот тогда я понял, что значит быть отцом.

Я знаю людей, которые терпят, не употребляют, но ударяются в другую крайность – начинают пить вместо принятия дозы… То есть ты начинаешь искать в алкоголе то, чего не можешь найти, когда употреблял что-то другое.

Самое интересное, что деньги на наркотики всегда находятся. Ты стараешься их заработать, хотя есть и крайности – кто-то все из дома выносит, кто-то у родителей отбирает, кто-то в долги влезает. Почему я говорю, что это душевная болезнь: у каждого из нас есть свои духовные ценности, но ты, потребляя наркотики, начинаешь через них переступать… Вы не представляете какое у меня было чувство, когда родители с надеждой смотрели мне в глаза, для них было главное, чтобы я не принял дозу.

Наркомания – болезнь все время прогрессирующая. Когда 20 лет назад я стал употреблять наркотики, я какие-то вещи себе не позволял – снимать с себя золото, выносить из дома вещи… В то же время, я не доносил до дома деньги, а это равносильно выносу вещей. Спустя 10 лет и последнее стало для меня приемлемым и тогда я понял, что, если не найду какой-то способ избавиться от зависимости – пропаду! Вот так я и попал в группу.

Анонимные наркоманы – это некоммерческое сообщество людей, для которых наркотики стали главной проблемой. Мы, выздоравливающие наркоманы, регулярно собираемся вместе, чтобы помочь друг другу оставаться «чистыми». Единственное условие для членства в сообществе – это желание прекратить употреблять наркотики. Мы не оказываем медицинской, социальной или финансовой помощи, не связаны ни с политическими, ни с религиозными организациями, ни с правоохранительными органами.

У нас нет вступительных или членских взносов, мы ни от кого не принимаем деньги и находимся на полном самообеспечении. Все желающие могут присоединиться к нам независимо от пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации, убеждений, религии или отсутствия таковой.

Наша программа состоит из принципов, изложенных так просто, что мы можем следовать им в повседневной жизни. Мы считаем, что помощь одного наркомана другому не имеет аналогов и обладает ни с чем несравнимой терапевтической ценностью, ведь наркоманы понимают проблемы друг друга лучше, чем кто-либо другой. Опыт сообщества говорит, что недостаточно просто отказаться от приема наркотиков, необходимо научиться жить без них, что практически невозможно в одиночку.

Мне сегодня хочется обратиться к молодым, к тем, кто только начинает…

Сейчас наркотики пошли такие страшные, что и наркотиками-то их назвать нельзя. Это целенаправленное убийство людей и именно молодежь на них подсела.

Я могу привести десятки, пусть и не очень хороших, но все же примеров, когда сельчане, как мы их называем – сезонные наркоманы, сажают у себя на участках коноплю, потом употребляют ее и живут спокойно. И семьи у них есть, и внуки, и все у них нормально. Но то, что сегодня употребляют молодые люди – это год-два и наступает точка невозврата! Разрушается весь организм и самое главное – мозг, поэтому лучше не начинать!

Мне много лет говорили родители о том, что хорошо или плохо, но… К примеру, выпивает отец стакан вина и говорит сыну – это плохо, или пьяный домой приходит.. Или курит и говорит, что это плохо…

Поэтому я хочу сказать не тем ребятам, которые начинают, а их родителям – нужен наглядный пример! Все, у кого есть подростки, помните – все начинается с семьи! Как я веду себя с матерью своих детей, со своими родителями – дети на это смотрят… Им не нужны слова, они воспринимают информацию чувствами. Если я говорю своим детям курить и пить плохо, а сам курю и пью – поверят ли они мне?!

Поэтому я сегодня в группе, где именно те, кто сам прошел путь от наркотиков до «чистоты» делятся опытом выхода из зависимости с начинающими».

На мой вопрос: «Какую помощь им оказывают сотрудники Республиканского наркодиспансера?» – все мои собеседники в один голос отвечали: «Такой поддержки как у нас, нигде нет!». Более того, я видела с какой теплотой и благодарностью они общались с главврачом Ирмой Ануа, психологами Анжелой Ладария, Мариной Макшаковой и медсестрой Макой Булия.

«Сегодня появилось очень много шарлатанов, которые за большие деньги могут годами держать наркоманов закрытыми в разных псевдо клиниках. Коллектив же наркодиспансера и особенно Ирма Константиновна пропускает все наши проблемы через себя и очень нам помогает. Нарколог – это такая же профессия, как учитель – должно быть призвание. Лечение наркозависимости – это длительный процесс, и эту работу можно делать только от души, помогать от всего сердца. Если ты это делаешь за деньги – ничего не получится!» – считает Руслан.

Гость собрания Олег из города Воскресенска также был крайне удивлен, что сотрудники диспансера не бросают своих подопечных и поддерживают во всех начинаниях.

«У нас обычно провели курс лечения и иди куда хочешь и, как следствие все мы возвращались в ту же среду. А ваши медики не только помещение предоставили для проведения собрания группы, но и следят за судьбой ребят всю их жизнь», – констатировал Олег.

Вот такие, казалось бы, простые истории, но за ними стоит не одна спасенная человеческая жизнь. Поэтому очень хочется, чтобы жизнь в «чистоте» для всех, кто решил отказаться от наркотиков, стала для них догмой.

Все встречи анонимных наркоманов заканчиваются молитвой, которую они произносят, встав в круг, и обняв друг друга за плечи: «Боже дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что я могу, и мудрость отличить одно от другого». Так пусть у них будет это мужество!

И, напоследок. Если вы считаете, что у вас или у ваших близких есть проблемы с наркотиками, или вы думаете, что они могут возникнуть – приходите в группу. Возможно, анонимные наркоманы вам помогут.

Наталья ШУЛЬГИНА.