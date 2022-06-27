ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ РАУФА ЛАКОБА

Юноша прошел через все круги ада вместе с младшими по возрасту Николаем Михайловичем Лакоба, Тенгизом Васильевичем Лакоба, Николаем Константиновичем Инал-ипа.

Cухум. 27 июня 2022. Абхазия-Информ. 28 июня – День памяти Рауфа Несторовича Лакоба, сына легендарных родителей – первого главы Абхазского правительства Н. Лакоба и его жены Сарии. В возрасте 15-ти лет, 31 октября 1937 г., Рауф был арестован и около четырех лет содержался в тюрьмах Сухума, Тбилиси, Москвы.

Дело, по которому они проходили, именовали: «Дело абхазских юношей». Они были арестованы в возрасте 13–15 лет, и им было предъявлено обвинение в контрреволюционной, террористической деятельности.

Военной коллегией Верховного Суда СССР от 6 июля 1941 г. они были приговорены к расстрелу, а 28 июля 1941 г. жизни Рауфа, Николая и Тенгиза трагически оборвались.

В связи с тем, что недавно исполнилось 100 лет со дня рождения Рауфа Лакоба, было решено отметить знаковое событие в доме, в котором в 20–30-х гг. жила семья Нестора и Сарии.

День памяти Рауфа Лакоба и фотовыставка состоятся в 13:00 по адресу: г. Сухум, ул, Лакоба, 32.