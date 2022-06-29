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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РОМАНА ДЖЕНИЯ

Новости Среда, 29 июня 2022 15:38
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РОМАНА ДЖЕНИЯ

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя села Ачандара, Гудаутского района  Джения Романа  Яковлевича 1955 года рождения.

Согласно собранной информации убийство было совершено в период времени с 19:00 до 00:00 28 июня 2022 года по месту жительства Джения Р.Я. Неустановленным следствием лицом из автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм было произведено не менее 4 выстрелов в жизненно важные органы потерпевшего, после чего тело Джения Р.Я. был перемещено и закопано на приусадебном участке.

Следственными органами произведен осмотр места происшествия, изъяты следы преступления, в МВД РА даны поручения об установлении мотивов и лица причастного к совершению данного преступления.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 29 июня 2022 15:41

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