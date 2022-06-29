ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ АГУ
Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам АГУ. Он обратился к ним со словами напутствия:
«Дорогие выпускники, дорогие друзья!
Сегодня для вас волнительный день – вы успешно завершили обучение в университете и покидаете свой родной вуз. Вы вступаете в совершенно новую пору вашей жизни. Прежде всего, я от всей души хочу поздравить вас с этим очень важным событием.
Здесь присутствуют выпускники, закончившие университет с красным дипломом. Это говорит о том, что вы, ребята, на протяжении всего периода учебы стремились как можно лучше познать предметы, которые вам преподавали, старались быть лучшими, были требовательны сами к себе и целеустремленными.
Конечно, студенчество – это особенное время, воспоминания о котором мы храним в наших сердцах, это преподаватели, которым мы безгранично благодарны, друзья, с которыми идем по жизни.
У каждого из вас свой уникальный путь, впереди у вас всех много побед и достижений. Убежден, что знания, которые вы получили в стенах Абхазского государственного университета, будут надежным фундаментом в вашей профессиональной деятельности.
Хотел бы выразить благодарность ректору АГУ Алеко Алексеевичу Гварамия и профессорско-преподавательскому составу за труд, важность и значимость которого невозможно переоценить. Мы все понимаем, что развитие государства невозможно без качественного образования. Задача государства также состоит в том, чтобы у молодых людей были возможности реализации своего потенциала, самореализации в тех профессиях, которые они выбрали.
Дорогие выпускники, желаю вам идти вперед навстречу своей мечте, верьте в себя и продолжайте открывать новые горизонты. В добрый час».
Об этом сообщает сайт главы государства.
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