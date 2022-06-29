 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ АГУ

Новости Среда, 29 июня 2022 15:54
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ АГУ

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам АГУ. Он обратился к ним со словами напутствия:

«Дорогие выпускники, дорогие друзья!

Сегодня для вас волнительный день – вы успешно завершили обучение в университете и покидаете свой родной вуз. Вы вступаете в совершенно новую пору вашей жизни. Прежде всего, я от всей души хочу поздравить вас с этим очень важным событием.

Здесь присутствуют выпускники, закончившие университет с красным дипломом. Это говорит о том, что вы, ребята, на протяжении всего периода учебы стремились как можно лучше познать предметы, которые вам преподавали, старались быть лучшими, были требовательны сами к себе и целеустремленными.

Конечно, студенчество – это особенное время, воспоминания о котором мы храним в наших сердцах, это преподаватели, которым мы безгранично благодарны, друзья, с которыми идем по жизни.

У каждого из вас свой уникальный путь, впереди у вас всех много побед и достижений. Убежден, что знания, которые вы получили в стенах Абхазского государственного университета, будут надежным фундаментом в вашей профессиональной деятельности.

Хотел бы выразить благодарность ректору АГУ Алеко Алексеевичу Гварамия и профессорско-преподавательскому составу за труд, важность и значимость которого невозможно переоценить. Мы все понимаем, что развитие государства невозможно без качественного образования. Задача государства также состоит в том, чтобы у молодых людей были возможности реализации своего потенциала, самореализации в тех профессиях, которые они выбрали.

Дорогие выпускники, желаю вам идти вперед навстречу своей мечте, верьте в себя и продолжайте открывать новые горизонты. В добрый час».

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 29 июня 2022 15:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РОМАНА ДЖЕНИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.