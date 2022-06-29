В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, РЕФОРМАМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части специальных систем налогообложения», который предусматривает изменения налоговой нагрузки и снижение ставки налогов для предпринимателей, занимающихся предоставлением услуг временного проживания отдыхающим.

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. Под председательством Резо Зантария состоялось заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по экономической политике, реформам и информационным технологиям.

По мнению начальника правового управления Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия Батала Царгуш, который принимал участие в заседании, в настоящее время снижать ставку налогов на данный вид деятельности является нецелесообразным.

По итогам обсуждения, Комитетом было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для снятия его с производства. Члены Комитета выразили общее мнение о том, чтобы вернуться к данному вопросу осенью – по окончании курортного сезона и анализа его итогов.

В ходе заседания депутаты постатейно рассмотрели Закон Республики Абхазия «О государственном регулировании цен», действующий с 22 февраля 2011 г. Он устанавливает правовые основы государственной политики в области государственного регулирования цен в Республике Абхазия; сферу применения регулируемых цен; полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование цен и контроль за порядком применения регулируемых цен; права, обязанности и ответственность хозяйствующих субъектов в области ценообразования. В дальнейшем депутаты планируют совершенствовать законодательство в данной сфере.

Также, члены комитета приступили к изучению Постановления Кабинета Министров «Об утверждении Порядка формирования и применения цен (тарифов), Правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики».

Об этом сообщает сайт Парламента.