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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Новости Среда, 29 июня 2022 20:40
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. В правительстве состоялось совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Абхазскую сторону представлял премьер-министр Александр Анкваб и члены Кабинета министров – руководители профильных ведомств, российскую делегацию возглавлял заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

Вице-премьер, министр финансов  Владимир Делба проинформировал участников совещания об оказании в 2022 году финансовой помощи на цели социально-экономического развития Республики Абхазия, в т. ч. по вопросам подписания протокола к соглашению о повышении уровня заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы Республики Абхазия; о ходе реализации Плана мероприятий по устранению нарушений (недостатков) по итогам проведенной Федеральным казначейством проверки использования средств российской помощи в 2019 – 2021 годах.

Вице-премьер, министр экономики  Кристина Озган представила информацию о ходе реализации в 2022 году мероприятий в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, о подготовке к реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы.

Кристина Озган и Владимир Делба доложили о результатах освоения в 2022 году средств финансовой помощи на реализацию мероприятий по поддержке отраслей экономики в размере 200 млн рублей, распределенных решением сопредседателей  межправительственной комиссии  11 марта 2022 года.

На совещании были рассмотрены и другие вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по новым проектам в сфере здравоохранения и в целом в социальной сфере.

Александр Анкваб и Дмитрий Вольвач отметили важность более оперативного прохождения процедур согласования при реализации мероприятий, поскольку сроки напрямую влияют на формирование окончательной стоимости предполагаемых работ. При этом стороны подтвердили взаимный настрой на продолжение тесного взаимодействия по всем актуальным вопросам.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 29 июня 2022 20:47

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