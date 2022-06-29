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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ УСКОРИТЬ ПРИНЯТИЕ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНА «О ВЕТЕРАНАХ»

Новости Среда, 29 июня 2022 20:47
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ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ УСКОРИТЬ ПРИНЯТИЕ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНА «О ВЕТЕРАНАХ»

Cухум. 29 июня 2022. Абхазия-Информ. В Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия состоялось заседание Комитета по обороне и национальной безопасности, которое провел его председатель Темур Шергелия.

В заседании приняли участие члены комитета: Фазлибей Авидзба, Беслан Эмурхба и Астамур Герхелия.

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственной границе Республики Абхазия». Депутаты приняли решение вынести его на ближайшее заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

Также были рассмотрены другие вопросы, связанные с формированием плана работы данного Комитета.

Комитет по обороне и национальной безопасности планирует совместно с Комитетом по государственно-правовой политике в ближайшее время рассмотреть законопроекты «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части противодействия организованной преступности» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере оборота оружия», которые готовятся для принятия в первом чтении.

Депутаты намерены ускорить принятие во втором чтении проекта Закона «О ветеранах». Они решили пригласить представителей соответствующих государственных структур и ветеранских организаций для совместного обсуждения данного законопроекта.

Об этом сообщает сайт Парламента.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 29 июня 2022 20:49

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