ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ КООРДИНАТОРА ООН САБИНУ МАХЛ

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с постоянным координатором ООН на Южном Кавказе Сабиной Махл, советником по полевым вопросам УВКБ ООН Марией Волошкевич, а также специальным помощником постоянного координатора ООН Эриком Андермо. Во встрече принял участие министр иностранных дел Инал Ардзинба.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с реализацией проектов и программ международных неправительственных организаций и агентств ООН в Республике Абхазия.

Президент призвал представителей ООН сохранять прозрачность и быть политически нейтральными в своей деятельности. Также была отмечена важность выступлений представителя Республики Абхазия на площадке ООН для донесения до международного сообщества объективной ситуации в Республике Абхазия.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались возможные перспективы Женевских дискуссий.