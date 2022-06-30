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Абхазия Информ

О РАБОТЕ НАД БЮДЖЕТАМИ

Новости Четверг, 30 июня 2022 19:24
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О РАБОТЕ НАД БЮДЖЕТАМИ

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров  принял постановление об организации работы по составлению проектов законов о республиканском бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2023 год.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба обратился к коллегам с просьбой сдать бюджеты вовремя, так о этого зависит срок представления республиканского бюджета в парламент.

«2023 год для республики юбилейный, мы будем отмечать 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии, поэтому все министерства и ведомства должны отдельной строкой предусмотреть проведение праздничных мероприятий – конференций, семинаров, презентаций, выставок и др. в своих организациях. Но все это должно иметь экономическое обоснование», – подчеркнул Делба.

Министерству экономики поручено организовать разработку прогноза социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023 год и представить на утверждение в Кабинета министров до 15 июля 2022 года Индикативный план социально-экономического развития  на 2023 год.

Министерству финансов на основе Индикативного плана социально-экономического развития РА предстоит разработать основные параметры и проектировки основных показателей республиканского бюджета на 2023 год. Проект закона «О республиканском бюджете на 2023 год» должен быть представлен в Кабинет министров до 1 октября 2022 года.  

Органы управления государственными внебюджетными фондами  также обязаны представить в Кабинет министров до 1 октября 2022 года соответствующие проекты бюджетов на 2023 год.

До 1 октября 2022 года в Минфин  должны быть представлены решения органов местного самоуправления об утверждении соответствующих местных бюджетов на 2023 год.

До 1 сентября 2022 года должны быть согласованы с Минфином объемы межбюджетных трансфертов, направляемых из республиканского бюджета.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 30 июня 2022 19:27

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