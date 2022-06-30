КМ ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАРПЛАТ БЮЖЕТНИКАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РФ

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. Правительство приняло постановление о представлении Президенту Абхазии предложения о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года.

По словам вице-премьера, министра финансов Владимир Делба, срок действия соглашения предлагается продлить до 31 декабря 2025 года. При этом он отметил о введении нового порядка процентов со финансирования, когда доля республики из года в год должна увеличиваться.

Начиная с 2022 года из указанного в первом абзаце размера софинансирования разница между фондом оплаты труда основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в соответствующем году и фондом оплаты труда основных категорий работников государственных учреждений РА в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2021 году софинансируется соответственно: в 2022 году – в объёме 85%, в 2023 году – 65%, в 2024 – 30%, в 2025 году – 15%. Кроме того, статью 5 Соглашения предлагается дополнить пунктом 4 следующего содержания: «Соблюдение соотношения по количеству одновременно занимаемых ставок одним работником – не более 1,5».

Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу. «Нужно отказаться от практики незаконного повышения зарплаты, которая в итоге приводит к хищению государственных средств. У нас появились отдельные лица, у которых 6-9 бюджетных ставок в разных местах и при этом, руководители министерств и ведомств, вместе с бухгалтерами подписывают соответствующие к оплате документы. Это короткая дорога к применению уголовного кодекса. Следует начать наводить порядок с центральных аппаратов», – констатировал премьер-министр Александр Анкваб.

Он назвал недопустимыми факты, когда руководитель получает зарплату в 80-100 тыс. руб., а сотрудники – 4-6 тыс. руб. и такое имеет место в Минздраве, Министерстве просвещения, Минкультуры, В Госкомитете по спорту, и др.

«Если руководство оценивает работника в 60-70 тысяч рублей, то у него не должно быть 5-8 должностей. Более того, он получает отпускные во всех учреждениях. Если он ценный работник, можно простимулировать его за счёт доплат, а не за счёт большого количества должностей», – считает Делба.

Он предупредил, что под угрозой процесс софинансирования зарплат со стороны Российской Федерации. Если не будет наведен порядок со штатами, Абхазия может потерять 363 млн рублей из российской помощи.