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Абхазия Информ

КМ ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАРПЛАТ БЮЖЕТНИКАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РФ

Новости Четверг, 30 июня 2022 20:00
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КМ ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАРПЛАТ БЮЖЕТНИКАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РФ

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. Правительство приняло постановление о представлении Президенту Абхазии предложения о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года.

По словам вице-премьера, министра финансов Владимир Делба, срок действия соглашения предлагается продлить до 31 декабря 2025 года. При этом он отметил о введении нового порядка процентов со финансирования, когда доля республики из года в год должна увеличиваться.

Начиная с 2022 года из указанного в первом абзаце размера софинансирования разница между фондом оплаты труда основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия  в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в соответствующем году и фондом оплаты труда основных категорий работников государственных учреждений РА в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2021 году софинансируется соответственно:  в 2022 году – в объёме 85%,   в 2023 году – 65%, в 2024 – 30%, в 2025 году – 15%. Кроме того, статью 5 Соглашения предлагается дополнить пунктом 4 следующего содержания: «Соблюдение соотношения по количеству одновременно занимаемых ставок одним работником – не более 1,5».

Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу. «Нужно отказаться от практики незаконного повышения зарплаты, которая в итоге приводит к  хищению  государственных средств. У нас появились  отдельные лица, у которых 6-9 бюджетных ставок в разных местах и при этом, руководители министерств и ведомств, вместе с бухгалтерами  подписывают соответствующие к оплате документы. Это короткая дорога к применению уголовного кодекса. Следует начать наводить порядок с центральных аппаратов», – констатировал  премьер-министр Александр Анкваб.

Он назвал недопустимыми факты, когда руководитель получает  зарплату в 80-100 тыс. руб., а сотрудники – 4-6 тыс. руб. и такое имеет место в Минздраве, Министерстве просвещения, Минкультуры, В Госкомитете по спорту, и др.

«Если руководство оценивает работника в 60-70 тысяч рублей, то у него не должно быть 5-8 должностей. Более того, он получает отпускные во всех учреждениях. Если он ценный работник, можно простимулировать его  за счёт доплат, а не за счёт большого количества должностей», – считает Делба.  

Он предупредил, что под угрозой процесс софинансирования зарплат со стороны Российской Федерации. Если не будет наведен порядок со штатами, Абхазия может потерять 363 млн рублей из российской помощи.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 30 июня 2022 20:04

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