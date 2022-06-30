ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Повышение коснется работников, заработная плата которых не достигает целевых значений средней заработной платы в 2021 году. Она установлена в таких параметрах:

Cухум. 30 июня 2022. Абхазия-Информ. Принято постановление о повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки и культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году.

Педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования – 25 186 рублей;

Педагогическим работники дошкольных образовательных учреждений – 20 907 рублей;

Педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей – 22 012 рублей;

Преподавателям и мастерам производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – 22 908 рублей;

Преподавателям образовательных учреждений высшего профессионального образования – 34 966 рублей;

Научным сотрудникам – 30 108 рублей;

Врачам – 34 188 рублей;

Среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг) – 20 320 рублей;

Младшему медицинскому персоналу (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) – 13 507 рублей;

Работникам учреждений культуры (основной персонал) – 16 680 рублей; Работникам, занимающим должность служащего «социальный работник» – 14 522 рублей.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отметил, что по многим позициям уже такие показатели достигнуты путём «совмещения» нескольких должностей.

«На общем фонде оплаты труда это не отразится, но это надо сделать законным способом. Самое главное, средства на эти цели в Республиканском бюджете есть. Особое внимание нужно обратить на районы», – сказал Делба.

Минфину поручено подготовить проект Закона «О внесении изменений в Закон РА «О Республиканском бюджете на 2022 год» с учетом соответствующих корректировок.

«С 2015 года мы получили инвестиций от Российской Федерации в размере 67 млрд рублей, и это не учитывая пенсионные выплаты. При этом, российская сторона строго и вовремя выполняет все пункты соглашения. Если мы не будем выполнять пункты соглашения, российская сторона приостановит финансирование, а ответственными в этом будем мы», – подчеркнул премьер-министр Александр Анкваб.